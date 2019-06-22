Сб, 22.06.2019
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Стали известны доходы и накопления председателя временного совета Latvenergo

Павел Ребенок

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Председатель временного совета Latvenergo, адвокат Павел Ребенок в своей декларации должностного лица декларировал накопления в размере 182 347 евро и 7000 долларов (6186 евро).

Ребенок подал декларацию 28 февраля, вступив в должность в правлении Рижского свободного порта.

Ему принадлежат также акции Olainfarm стоимостью 49,7 тыс. евро, доли капитала стоимостью 475 евро в ООО "Франческа ВЕТ" и акции Grindeks стоимостью 80 евро.

Также Ребенок владеет автомашиной BMW 730D 2016 года выпуска и квартирой в Риге. Согласно декларации, долгов у него нет.

Как сообщалось, в среду, 19 июня, министр экономики Ральф Немиро распустил совет Latvenergo. Председателем временного совета назначен Павел Ребенок.

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