Стали известны доходы и накопления председателя временного совета Latvenergo

Ему принадлежат также акции Olainfarm стоимостью 49,7 тыс. евро, доли капитала стоимостью 475 евро в ООО "Франческа ВЕТ" и акции Grindeks стоимостью 80 евро.

Также Ребенок владеет автомашиной BMW 730D 2016 года выпуска и квартирой в Риге. Согласно декларации, долгов у него нет.