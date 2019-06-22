Стали известны доходы и накопления председателя временного совета Latvenergo

Председатель временного совета Latvenergo, адвокат Павел Ребенок в своей декларации должностного лица декларировал накопления в размере 182 347 евро и 7000 долларов (6186 евро).
Ребенок подал декларацию 28 февраля, вступив в должность в правлении Рижского свободного порта.
Ему принадлежат также акции Olainfarm стоимостью 49,7 тыс. евро, доли капитала стоимостью 475 евро в ООО "Франческа ВЕТ" и акции Grindeks стоимостью 80 евро.
Также Ребенок владеет автомашиной BMW 730D 2016 года выпуска и квартирой в Риге. Согласно декларации, долгов у него нет.
Как сообщалось, в среду, 19 июня, министр экономики Ральф Немиро распустил совет Latvenergo. Председателем временного совета назначен Павел Ребенок.