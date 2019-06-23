Начат сбор подписей за отмену авансовых платежей для самозанятых лиц и коммерсантов

На портале Manabalss.lv начался сбор подписей об отмене авансового платежа по подоходному налогу с физических лиц (коммерасантов и самозанятых).
В качестве автора инициативы указан Александр Бутиков. Он отмечает, что в настоящее время начиная со второго года коммерческой деятельности коммерсантам и самозанятым лицам нужно платить двойную сумму подоходного налога с населения (ПНН): ПНН за прошлый год, а также авансовые платежи ПНН за текущий год.
Автор инициативы пояснил, что сумму авансового платежа ПНН рассчитывает Служба госдоходов (СГД) опираясь на денежный поток пошлого года, а не текущего дохода, без учета оправданных расходов. В большинстве случаев сумма аванса ПНН превышает сам ПНН.
Он также рассказал, что его рассчитанный аванс по ПНН за 2019 год в два раза больше, чем весь ПНН за 2018 год.
Автор инициативы считает, что нечестно просить у коммерсанта или самозанятого лица платить налоги еще не за законченный период, особенно в случае, когда сумма к уплате почти гарантированно будет превышать налог, рассчитанный в конце
По мнению Бутикова эта инициатива позволит уменьшить налоговое бремя на малых коммерсантов и самозанятых, сможет поспособствовать регистрации хозяйственной деятельности малых предприятий в Латвии, а также снизит бюрократическую нагрузку на саму СГД.