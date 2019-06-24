Пн, 24.06.2019
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Праздники без дождя: в Янов день будет сухо и солнечно

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В Янов день в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха на восходе солнца была от +6…+11 градусов в большей части страны до +17 градусов в Айнажи и Салацгриве.

Между тем в Риге температура воздуха на восходе составляла от +8 градусов в международном аэропорту до +16 градусов на севере города.

В течение дня в Латвии ожидается небольшая облачность. Будет дуть слабый северо-западный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит +20..+25 градусов.

В Риге будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Солнце прогреет воздух до +23 градусов.

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