Праздники без дождя: в Янов день будет сухо и солнечно

В Янов день в Латвии сохранится сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха на восходе солнца была от +6…+11 градусов в большей части страны до +17 градусов в Айнажи и Салацгриве.
Между тем в Риге температура воздуха на восходе составляла от +8 градусов в международном аэропорту до +16 градусов на севере города.
В течение дня в Латвии ожидается небольшая облачность. Будет дуть слабый северо-западный ветер. Температура воздуха во второй половине дня составит +20..+25 градусов.
В Риге будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Солнце прогреет воздух до +23 градусов.