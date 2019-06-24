Впредь продукты с истекшим сроком годности будут отдавать нуждающимся

До сих пор латвийские благотворительные организации помогли 15 000 нуждающихся пожертвованными продуктами. Спектр еды был ограничен, поэтому общества с надеждой смотрят на новые правила, которые позволят использовать в благотворительных целях продукты, у которых кончился срок годности.

"Мы прогнозируем не существенный прирост, а скорее возможность разнообразить и увеличить состав уже имеющихся упаковок с едой. Сможем предлагать людям разные продукты, возможность приготовить больше блюд, питаться интереснее и качественнее. Улучшить состав предлагаемого пакета", - заявила руководитель пищевого банка Paēdušai Latvijai Агита Краукле.

Очень широкий спектр продуктов можно будет использовать в благотворительных целях после конца срока, если на них есть пометка "рекомендуется до".

В список входят чай, кофе, какао, зерновые, консервы, макароны, бобовые, варенье, сиропы, соусы, масла, сахар, кондитерские изделия, печенье, чипсы, соленые закуски, хлопья, сухофрукты и сушеные овощи, приправы и ряд других продуктов, для хранения которых не нужна особенная температура.

Обычно после окончания рекомендуемого срока годности их можно безопасно употреблять в пищу еще два месяца.

"На этих фасованных продовольственных продуктах должно быть предусмотрено специфическое указание того, что этот продукт предназначен для пожертвования. Истекает срок годности и затем либо розничный торговец, либо получатель обеспечит", - заявил заместитель заведующего Отделом безопасности продовольствия Министерства земледелия Гунта Эвардсоне.

Это предусмотрено для того, чтобы в конце получатель был проинформирован о том, что у определенных продуктов истек срок годности и он сам берет на себя ответственность за их использование. Также это делается для того, чтобы получатель не смог предъявить претензии к магазину или производителю за потерю вкуса или краски.

Перед распространением этих продуктов, всем благотворительным организациям, жертвователям и религиозным учреждением нужно будет зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС). Существует риск, что кто-то смог бы злонамеренно регистрировать липовые благотворительные учреждения и эти продукты перепродавать.

"Они будут под постоянным надзором ПВС. У нас все плановые проверки проходят без предупреждения", - заявила старший эксперт Контроля за распространением продовольствия ПВС Светлана Альминовича-Мильяновича.

Благотворительные организации также должны обеспечить отслеживаемость каждого продукта, чтобы знать, куда именно они попали.

Пищевой банк Paēdušai Latvijai не оценивает это как затруднение. Организация уже начала переговоры о сборе продуктов с торговыми сетями, производителями и базами розничной торговли.

"Мы прогнозируем, что эти продукты будут поступать на центральный склад. Поскольку большинство магазинов и их логистических центров находятся в Риге и окрестностях, через центральный склад мы будем распределять продукты по регионам", - подчеркнула Агита Краукле.