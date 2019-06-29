В Италии задержали капитана судна, спасавшую мигрантов. Ей грозит 10 лет тюрьмы

Контекст: 12 июня судно Sea-Watch подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигранта. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу.

Игнорируя запреты Рима, судно Sea-Watch под флагом Нидерландов с 40 мигрантами на борту вошло в территориальные воды Италии. В ночь на субботу, 29 июня, судно пришвартовалось в итальянском порту Лампедузы.

Сообщается, что пассажиры судна были направлены в центр временного размещения на острове. Позднее их согласились принять у себя Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.

В то же время задержанная капитан Ракете подозревается в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться распоряжениям военных кораблей. Отмечается, что ей грозит 10 десять лет тюремного заключения.