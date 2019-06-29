В Италии задержали капитана судна, спасавшую мигрантов. Ей грозит 10 лет тюрьмы

В порту острова Лампедуза полиция Италии арестовала капитана судна немецкой неправительственной организации Sea-Watch Каролу Ракете, пишет Euronews.
Контекст:
12 июня судно Sea-Watch подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигранта. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу.
Игнорируя запреты Рима, судно Sea-Watch под флагом Нидерландов с 40 мигрантами на борту вошло в территориальные воды Италии. В ночь на субботу, 29 июня, судно пришвартовалось в итальянском порту Лампедузы.
Сообщается, что пассажиры судна были направлены в центр временного размещения на острове. Позднее их согласились принять у себя Германия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция.
В то же время задержанная капитан Ракете подозревается в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться распоряжениям военных кораблей. Отмечается, что ей грозит 10 десять лет тюремного заключения.
По словам капитана, она сделала это, потому что "никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность", пишет Deutsche Welle.