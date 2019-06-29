Новое место для творческой индустрии: продолжается развитие квартала Табачной фабрики

Проект планируется осуществлять поэтапно, начиная с центрального здания – нового дома Латвийской академии культуры, и входного узла квартала – бизнес-инкубатора творческих индустрий, отметила член правления VNĪ Кития Грушкевица.

"В будущем квартал будет обеспечивать студентам и академическому персоналу Латвийской академии культуры современную учебную среду и сотрудничество с предприятиями творческих индустрий, а также станет магнитом не только для творческих умов, но и для жителей района Браса и туристов", – рассказала Грушкевица.

Госсекретарь министерства культуры Даце Вилсоне добавила:

"Мы рады, что для столь грандиозного проекта, смогли привлечь финансирование Европейского фонда регионального развития в размере более 4 миллионов евро.

Это проект, который благодаря своему творческому потенциалу может стать мощной точкой отсчета для развития и международной конкурентоспособности креативных индустрий.

Кроме того, закладывая основы для дальнейшего сотрудничества между творческими индустриями двух стран, мы также получили финансовую поддержку Королевства Дании на сумму почти 80 тысяч евро".

Отмечается, что на первом этапе помещения будут переоборудованы в соответствии с потребностями Латвийской академии культуры для обеспечения ее функций и создания входного узла в квартал Табачной фабрики – бизнес-инкубатора творческих индустрий.

Заключенный договор с архитектурным бюро включает в себя проектировочные работы и авторский надзор на первом этапе проекта на сумму 341 тысяча евро (без НДС), а также предусматривает предварительные условия для начала проектировочных работ и авторского надзора на втором этапе проекта.

На втором этапе проекта будут оборудованы помещения для нужд Рижского музея кино, Латвийского музея фотографии и Национальной киношколы, а также служебной гостиницы Академии.

Будут созданы мастерские для нужд инкубатора творческих индустрий и завершены работы по благоустройству территории.

Контекст: Развитие квартала бывшей Табачной фабрики продолжается, чтобы стимулировать развитие современной и увлекательной городской среды в районе улицы Миера, а также создать новое место для творческих индустрий, где можно учиться, работать, развивать и реализовывать свои идеи. Общая площадь квартала составляет 13 362 кв.м. Совокупный бюджет, привлеченный в настоящий момент к проекту насчитывает 5,058 миллиона евро, из которых 4,980 миллиона евро составляет финансирование Европейского фонда регионального развития и средства из латвийского бюджета, а 78 тысяч евро являются помощью Королевства Дания.

О квартале Табачной фабрики и его истории

Территория квартала по улице Миера, 58/60 имеет давнюю и богатую историю – в начале ХХ века здесь находилась колбасная фабрика Яниса Янелиса, а с 1912 года – табачная фабрика A.S. Maikapars, названная именем ее основателя Самюэля Майкапара.

Владелец фабрики пожелал пристроить к ней новый трехэтажный производственный корпус, который спроектировал выдающийся архитектор и инженер Пауль Мандельштам, автор более 70 каменных зданий Риги.

Во времена Первой республики это было одно из самых крупных и технически оснащенных предприятий по производству табака, выпускавшее более 2,5 миллиона папирос различных марок в год. Продукция предприятия экспортировалась в Америку, Китай, Индию, Африку, Европу и Россию.

В 1940 году завод был национализирован и получил название "Рижская табачная фабрика".

В 1992 году на его основе было учреждено латвийско-датское совместное предприятие "Табачная фабрика House of Prince Riga". После многократных смен названия и владельцев в 2009 году она закрылась.

В последующие несколько лет в квартале проводились различные творческие мероприятия. До 2017 года часть старого здания была отреставрирована и стала временной резиденцией Нового рижского театра на период обновления его исторического здания.

Проект реконструкции квартала Табачной фабрики: