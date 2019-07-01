В Индии автобус провалился в ущелье, погибли 35 человек.

В понедельник, 1 июля, в индийском штате Кашмир переполненный автобус провалился в горное ущелье, в результате чего погибли по крайней мере 35 человек, сообщает местная полиция.
Автобус съехал с дороги в округе Киштвар и упал в ущелье, глубина которого составляет 150 метров. 21 человек погиб на месте происшествия, а 14 - в больницах или в машинах "скорой" помощи.
Команды спасателей эвакуировали 17 других раненых. Состояние троих пострадавших является критическим, их на вертолете доставили в город Джамму.
Местная полиция подтвердила, что в автобусе было 30 сидячих мест и транспортное средство было переполнено.
В Индии в авариях ежегодно погибают в среднем 135 000 человек, из-за скорбной статистики страна является одним из мировых лидеров по жертвам ДТП.
Многие несчастные случаи происходят в таких горных местностях как Кашмир, их можно объяснить и лихаческим стилем вождения, и плохими дорогами, и жалким состоянием транспортных средств.