Браудер винит ответственные учреждения Латвии в бездействии при отмывании миллионов $

В письме Браудера, адресованном министру юстиции Янису Бордансу, говорится о том, что 30 июля 2012 года компания "Hermitage Capital" обратилась к латвийским ответственным учреждениям, так как констатировала, что отмывание 19 млн долларов США (16,84 млн евро) из схемы, раскрытой юристом Сергеем Магнитским, через которую были отмыты 230 млн долларов (203,86 млн евро), произошло через 16 различных счетов в шести банках Латвии.

В письме отмечается, что уголовный процесс по обнаруженной "Hermitage Capital" информации был начат в ноябре 2012 года, однако по отношению к ней не был применен статус потерпевшей, поэтому компания в течение многих лет не получала информации о ходе следствия.

В то же время "Hermitage Capital" продолжала собственное расследование с помощью литовских и эстонских учреждений.

В декабре 2012 года Министерство внутренних дел отказалось применить к "Hermitage Capital" статус потерпевшей стороны, что, по мнению компании, осложнило ее расследование и не позволяло "Hermitage Capital" оказывать помощь ответственным учреждениям Латвии.

В 2016 и 2018 годах "Hermitage Capital" подала еще несколько жалоб в латвийские органы, в которых указывалось, что компания обнаружила в общей сложности 430 счетов в 14 банках Латвии, через которые, возможно, осуществляется отмывание денег.

В 2016 году компания раскрыла отмывание еще 43 млн долларов (40,8 млн евро), которые через счета в латвийских банках отмывал российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого "Hermitage Capital" обвиняет в организации крупных хищений из российского бюджета.

Компания в своем письме министру юстиции подчеркивает, что за последние шесть с половиной лет оказывала разного рода помощь ответственным учреждениям Латвии, однако латвийская сторона не выполнила свои обязанности по борьбе с отмыванием денег в стране.

Поэтому "Hermitage Capital" винит ответственные учреждения Латвии в отсутствии расследования, заморозки денег на счетах и других, по мнению компании, необходимых мер.

В письме отмечается, что с этими выводами согласны и независимые группы экспертов по предотвращению отмывания денег из США и Франции.

Кроме того, в письме высказано несколько требований. Например, компания указывает на необходимость расследовать бездействие ответственных учреждений, в том числе Генеральной прокуратуры, по вопросам борьбы с отмыванием денег. Также, по мнению "Hermitage Capital", необходимо провести оценку уже собранных доказательств и внести в латвийские нормативные акты изменения, уточняющие порядок присвоения статуса потерпевшего в финансовых преступлениях.

В апреле Браудер подал в Латвии жалобу против Swedbank, сообщил TVNET со ссылкой на Reuters. По его мнению, банк вовлечен в связанный с Россией скандал с отмыванием денег.

Шведское телевидение SVT ранее сообщило, что в период с 2010 по 2016 годы через эстонские филиалы Swedbank были проведены подозрительные сделки на общую сумму до 20 млрд евро.

Браудер с подобными обвинениями в адрес Swedbank ранее уже обращался в органы в Швеции и Эстонии. Он утверждает, что с 2006 по 2012 годы через счета шведских банков были отмыты 176 млн долларов, при этом большая часть суммы - 117 млн долларов - через эстонский филиал Swedbank.