LDz не видит причин для рекомендаций Линкайтса

LDz подчеркивает, что литовская компания находится только на начальном этапе реорганизации, а LDz завершило ее еще 12 лет назад.

Петермане напомнила, что в соответствии с требованиями Еврокомиссии реорганизация предприятия с целью либерализации железнодорожной отрасли и стимулирования конкуренции была начата вскоре после вступления Латвии в ЕС и завершилась 4 июля 2017 года, тогда как Lietuvos gelezinkeliai этот процесс только начинает.

"Литовская железнодорожная компания до 2017 года не предпринимала никаких шагов по выполнению требований ЕС - управление инфраструктурой, как пассажирские, так и грузовые перевозки все еще происходили в рамках одного предприятия, что не давало возможности убедиться в независимости принятия решений, соответствующем разделении денежных потоков и предотвращении перекрестных субсидий перевозок", - заявила Петермане.

Кроме того, представитель LDz напомнила, что план реорганизации Lietuvos gelezinkeliai правительство Литвы утвердило лишь в прошлом году, и только в конце 2018 года предприятие объявило о создании отдельной компании LG Cargo, а в начале этого года об отделении еще двух предприятий - пассажирских перевозок и транспортных инноваций.

В предприятии также указали, что согласно заключению аудиторской организации EY и европейской платформы управляющих железнодорожной инфраструктурой PRIME объем железнодорожной инфраструктуры, нагрузка, расходы на содержание и управление инфраструктурой латвийской и литовской компаний примерно одинаковы, но уровень безопасности LDz значительно выше.

Кроме того, принимая во внимание то, что реорганизация Lietuvos gelezinkeliai находится только в самом начале, финансовые результаты предприятий в настоящее время невозможно объективно сравнить.

Также представитель предприятия отметила, что по инфраструктуре LDz перевозится более 18 млн пассажиров в год, а в Литве - 5 млн, что в 3,5 раза меньше. В свою очередь госбюджету Латвии каждый железнодорожный пассажир в год обходится в три раза дешевле, чем Литве - в Латвии затраты на перевозку одного пассажира составляют 2,1 евро, в Литве - 6,28 евро.

В то же время LDz и Lietuvos gelezinkeliai тесно сотрудничают в рамках проектов регионального значения, строительстве и ремонте железнодорожной инфраструктуры. LDz сдает в аренду Lietuvos gelezinkeliai необходимое для ремонта оборудование, осуществляет пассажирские перевозки по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Как сообщалось ранее, Линкайтс во время визита в Вильнюс заявил, что перемены в Lietuvos gelezinkeliai могут стать хорошим примером для реструктуризации железных дорог Латвии.

"Изменения произвели на меня впечатление, они нашли отражение и в финансовом положении компании, я имею в виду баланс прибыли и убытков. LG - хороший пример для нас, латышей, на котором мы можем учиться. Пожалуй, есть сходства и различия, но в целом впечатление хорошее", - заявил Линкайтс на пресс-конференции в среду в Вильнюсе во время посещения предприятия вместе с министром транспорта Литвы Рокасом Масюлисом.

Оценивая ситуацию на литовском рынке, который еще не открыт для частных перевозчиков, в том числе латвийских, Линкайтс от категоричных оценок воздержался - вопрос открытия рынка, по его словам, является прерогативой Литвы.

"Я не являюсь экспертом по железнодорожному рынку Литвы и считаю, что литовцы должны сами решать, как открывать железнодорожный рынок", - сказал министр.