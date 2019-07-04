Глава FKTK и его заместитель уволились

И Путниньш, и Разане подали в отставку, попросив освободить их от должностей начиная с 15 июля, рассказал Рейрс.

Министр сообщил, что увольнительные с спопровождающим письмом он переслал спикеру Сейма Инаре Мурниеце. Рейрс попросил рассмотреть вопрос об освобождении Путниньша и Разане от должностей согласно законодательству в Бюджетной комиссии а также на заседании Сейма.

Рейрс добавил, что Разане лично принесла ему заявление об увольнении, а Путниньш проинформировал министра о своем решении оставить должность по телефону еще в начале недели.

После освобождения от должностей Путниньшу и Разане полагается компенсация в размере 80% от месячной зарплаты.

Путниньш работал заместителем председателя FKTK с 20 декабря 2012 года, в 11 февраля 2016 года Сейм назначил его на должность главы комиссии. Разане вступила в должность 27 октября 2016 года.

Работу в совете FKTK продолжат Гвидо Ромейко, Людмила Воевода и Нора Дамбуре.

Теперь министру финансов вместе с советом Банка Латвии нужно выдвинуть кандидата на должность временного главы FKTK.

До 1 октября этого года Кабинет министров выдвинет на утверждение в Сейм кандидата в председатели совета комиссии. До утверждения нового главы FKTK по предложению министра финансов и совета Банка Латвии из числа членов комиссии будет назначен ее временный председатель.

Согласно поправкам, Сейм может досрочно освободить от должностей председателя совета или члена совета FKTK на основе мотивированного заявления совета Банка Латвии и министра финансов.

Кроме того, депутаты решили сохранить в законе одобренную во втором чтении норму, согласно которой досрочное освобождение парламент может инициировать в случае, если получен соответствующий запрос от не менее чем 34 депутатов.