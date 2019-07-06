Тайно не получилось, но традицию нарушили! Гарри и Меган крестили сына Арчи

Закрытая церемония прошла утром, 6 июля, в часовне святого Георгия в Винздорском замке. Провел ее духовный глава Церкви Англии в Соединенном Королевстве, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, сообщает издание Guardian.

Известно, что

присутствовали при этом всего 25 человек, среди которых были принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской и мама Меган - Дория Рэгланд.

Королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп не смогли приехать на крестины правнука.

Как сообщает издание, журналисты и фоторепортеры на церемонию допущены не были. Однако столь важное событие в жизни было запечатлено фотографом королевской семьи.

ФОТО: AP/Scanpix

Во время крещения на Арчи Харрисоне было платье, в котором крестили всех детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Это реплика наряда, в котором в 1841 году крестили сына королевы Виктории Эдуарда VII и после него всех остальных членов королевской семьи.

Стоит добавить, что герцог и герцогиня Сассекские, вопреки традиции, решили сохранить имена крестных ребенка в секрете. Ну что тут удивительного - это же Гарри и Меган!