Справедливость восторжествовала! Изъятых почти год назад собак не вернут в ужасные условия

Приют пишет, что 16 августа 2018 году Продовольственно-ветеринарная служба проверила адрес в Риге, где были констатированы серьезные нарушения закона о защите животных - в нечеловеческих, антисанитарных условиях долгое время содержались несколько собак.

Владелица собак с проверяющими сотрудничать не желала; она скрывала и отказывалась показывать собак, угрожала присутствующим топором и угрожала убить щенков и швыряла их через полутораметровый забор.

В результате проверки были изъяты и доставлены в приют "Labās mājas" 18 собак, из которых 15 - щенки в возрасте примерно двух месяцев.

Проверка показала, что собакам длительное время не обеспечивали свежую воду и полноценное питание, ветеринарную заботу, регулярное антиглистование, чистоту в будке и на площадке, для размножения использовалась больная сука и т.д.

В приюте собакам обеспечили условия, соответствующие требованиям - полноценное и соответствующее возрасту питание, обслуживание ветеринарного врача и так далее. Всех собак чипировали и зарегистрировали в сельскохозяйственном центре данных.

В октябре 2018 года Продовольственно-ветеринарная служба приняла решение о конфискации собак, но их хозяйка решение сразу же оспорила, начав длительный процесс судопроизводства. В ходе всего процесса собаки считались имуществом, изъятым в рамках дела об административном нарушении, и у приюта не было прав передавать их на адаптацию.

В июне этого года Окружной суд принял решение оставить в силе решение Продовольственно-ветеринарной службы о конфискации этих собак, и в июле всех животных наконец передали приюту - на этот момент щенкам уже исполнился год.