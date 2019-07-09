На улице Лубанас после аварии разлилось масло, что вызвало новые ДТП

Во вторник, 9 июля, около 19 часов Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Лубанас в Риге, где после ДТП на дорогу разлилось масло на расстоянии примерно 300 метров, в связи с чем дорожное покрытие стало скользким, что, возможно, привело к еще двум авариям в районе улиц Пиедруяс и Резекнес, выяснил портал Apollo в полиции.
Госполиция в 19:30 получила вызов, что в округе улиц Пиедруяс и Резекнес, возможно, из-за скользкого дорожного покрытия один мотоциклист потерял контроль над транспортным средство и упал с него. В свою очередь другой мотоциклист врезался в автомобиль.
Пожарно-спасательная служба на месте событий проводит работы по уборке дороги.
Информации о пострадавших нет.