Винькеле: нельзя использовать медицину как инструмент борьбы с теневой экономикой

По ее мнению, вместо того, чтобы использовать доступ к медицинским услугам как инструмент, заставляющий платить налоги, нужно устранить несовершенства в системе налогов на рабочую силу. Любые другие меры являются циничными и свидетельствуют об абсолютной безграмотности в понимании базовых вещей.

Больной человек никуда не исчезает, ситуация только ухудшается, и позже его лечение обходится дороже, причиняя страдания близким больного, которые ни в чем не виноваты, заявила министр.

Как сообщалось, Сейм в середине июня постановил отложить до 2021 года введение системы двух корзин медицинских услуг, которую первоначально планировалось ввести в этом году.