Винькеле: нельзя использовать медицину как инструмент борьбы с теневой экономикой

На уровне политики и управления бизнесом нужно навсегда закрыть дискуссию о том, что здравоохранение может использоваться как инструмент борьбы с теневой экономикой, заявила газете "Diena" министр здравоохранения Илзе Винькеле.
По ее мнению, вместо того, чтобы использовать доступ к медицинским услугам как инструмент, заставляющий платить налоги, нужно устранить несовершенства в системе налогов на рабочую силу. Любые другие меры являются циничными и свидетельствуют об абсолютной безграмотности в понимании базовых вещей.
Больной человек никуда не исчезает, ситуация только ухудшается, и позже его лечение обходится дороже, причиняя страдания близким больного, которые ни в чем не виноваты, заявила министр.
Как сообщалось, Сейм в середине июня постановил отложить до 2021 года введение системы двух корзин медицинских услуг, которую первоначально планировалось ввести в этом году.
Было поддержано предложение Винькеле о том, что не застрахованные лица не должны платить добровольные взносы, а тем, кто уже их внес, деньги будут автоматически возвращены.