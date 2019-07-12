Объявлен конкурс на должность главы FKTK

Претенденты могут подавать свои заявки на конкурс до 12 августа.

Главными выдвинутыми претендентам требованиями являются безупречная репутация, отсутствие судимости, а также соответствие определенным в нормативных актах требованиям.

На должность председателя совета FKTK может претендовать гражданин Латвии, получивший хотя бы степень магистра или приравниваемую к ней степень в экономике, финансовом управлении или праве, владеющий английским и латышским языком. Также одним из требований является по меньшей мере пятилетний опыт работы в должности руководителя организации или в его прямом подчинении, а также опыт в сфере финансов и рынка капитала или в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма.

Отбор претендентов будет проходить в три тура. В первом туре будет определено соответствие претендентов требованиям для должности председателя FKTK, во втором туре кандидаты будут приглашены на интервью, где они должны будут рассказать о своем видении приоритетов FKTK. В третьем туре председатель комиссии запросит у Государственной службы безопасности заключение о соответствии претендентов описанным в нормативных актах требованиям для допуска к гостайне.

Как сообщалось ранее, бывший председатель FKTK Петерс Путниньш и его заместитель Гунта Разане подали заявления об уходе. Путниньшу и Разане, согласно недавно принятому Сеймом закону, полагается компенсация в размере 80% от годовой заработной платы.