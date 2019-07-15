Минимальную зарплату хотят увеличить до 500 евро. Пока на уровне планов

В то же время он подчеркнул, что никаких решений пока не принято, и этот вопрос еще будет обсуждаться на заседании по сотрудничеству коалиции.

Как агентству LETA сообщил руководитель заседания комитета по налоговой политике Интс Далдерис, на заседании депутаты выслушали подготовленные Минфином сценарии о повышении минимальной зарплаты до 470, 500 или 550 евро, в то же время никаких решений пока принято не было.

Далдерис отметил, что все решения принимает правительство, а пока это вопрос поднят для дальнейшего обсуждения в партиях, чтобы в сентябре его могло обсудить правительство, выслушав мнение социальных партнеров.

По его словам, ни один из участников заседания не возражал против того, что минимальную зарплату в будущем необходимо повышать, но решения о сроках и размерах повышения не принимались. В последние 10 лет используется подход, когда минимальная зарплата составляет 40-44% от средней зарплаты в стране, и минимальная зарплата в 500 евро вписывается в этот сценарий.

В настоящее время минимальная зарплата в Латвии составляет 430 евро.

Как заявила агентству LETA министр благосостояния Рамона Петравича, Министерство благосостояния поддержало бы повышение минимальной зарплаты до 530 евро. В то же время министр считает, что повышение минимальной зарплаты должно происходить в контексте повышения необлагаемого минимума, хотя сейчас в основном говорят только о повышении минимальной зарплаты.

Новая консервативная партия в ходе предвыборной компании обещала повысить минимальную зарплату до 500 евро уже с этого года. Также было обещано ввести необлагаемый минимум для зарплат до 500 евро в месяц и сделать необлагаемым минимумом для пенсии 500 евро в месяц.

Оппозиция критиковала Новую консервативную партию за невыполнение этого обещания.