ЛУ: заключение Министерства образования не соответствует истине

Друвиете настаивает на том, что на этих выборах ректора не был нарушен ни закон о высших учебных заведениях, ни конституция ЛУ, а заключение министерства "не соответствует истине".

"Слишком многое было оставлено для интерпретации Министерства образования и науки, и мы не уверены в том, что вопрос не политизируется, особенно приняв во внимание тот факт, что заявление о нарушениях было сделано еще в то время, когда проверка Госслужбы качества образования не была окончена", - сказала Друвиете, заявив, что позиция Шуплински является угрозой для принципа автономии и необоснованно мешает работе ЛУ во время приема новых абитуриентов.