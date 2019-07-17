ЛУ: заключение Министерства образования не соответствует истине

Латвийский университет (ЛУ) отвергает упреки Министерства образования и науки, а также Государственной службы качества образования в нарушениях на выборах ректора ЛУ, однако признает, что процесс избрания ректора стоит усовершенствовать и работа над этим уже ведется, заявила агентству LETA проректор ЛУ Ина Друвиете.
Друвиете настаивает на том, что на этих выборах ректора не был нарушен ни закон о высших учебных заведениях, ни конституция ЛУ, а заключение министерства "не соответствует истине".
Проректор ЛУ выразила радость по поводу решения министра образования и науки Илги Шуплински о передаче данного вопроса правительству и готовность более широко аргументировать свое заявление о законности процесса выборов после получения заключения Госслужбы качества образования.
"Слишком многое было оставлено для интерпретации Министерства образования и науки, и мы не уверены в том, что вопрос не политизируется, особенно приняв во внимание тот факт, что заявление о нарушениях было сделано еще в то время, когда проверка Госслужбы качества образования не была окончена", - сказала Друвиете, заявив, что позиция Шуплински является угрозой для принципа автономии и необоснованно мешает работе ЛУ во время приема новых абитуриентов.