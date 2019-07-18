PVN на лекарства снизить пока невозможно

В Латвии конечная цена медикамента состоит из цены реализации производителя, оптовой и розничной наценки, которая зависит от цены производителя, а также PVN. Кабинет министров определил максимально допустимую наценку на лекарства, а оптовый торговец лекарствами и аптека не имеют права ставить более высокую наценку, чем эта.

Ранее проходили довольно широкие дискуссии о снижении PVN на лекарства, в том числе на портале инициатив Manabalss.lv был открыт сбор подписей за снижение PVN на лекарства до 5%.

Министр здравоохранения считает, что на данный момент снижение PVN невозможно, поэтому министерство планирует "взяться" за наценки оптовых торговцев и аптек, чтобы увеличить доступность лекарств для жителей страны.

По словам министра, в изменениях наценок нужно найти баланс. Особое внимание Министерство здравоохранения уделит тому, чтобы в результате изменений не пострадали аптеки индивидуальных фармацевтов, которые составляют примерно 25% от общего числа аптек по стране.

Политик сообщила, что на данный момент предлагается ввести несколько изменений в систему наценок, и партнеры министерства уже сейчас занимаются расчетами эффекта от этих изменений.