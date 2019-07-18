Чт, 18.07.2019
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Тяжелая авария в Эстонии: столкнулись автобус и фура, пострадали 26 человек

По данным полиции, ДТП произошло на 27-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в 13.10. Столкнулись автобус Atko и грузовик, в результате чего автобус съехал с дороги, пишет Rus.Postimees

BNS уточняет, что автобус Atko врезался в припаркованный у обочины грузовик с прицепом, имеющий литовские регистрационные номера, у фуры были включены предупредительные огни. 

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что число пострадавших выросло до 26.

Состояние двоих пострадавших тяжелое.

Изначально сообщалось о 16-и пострадавших. 

Движение на трассе затруднено, движение регулируется полицией. 

Детали ДТП выясняются.

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