Группу предприятий Skonto возглавил сын Гунтиса Рависа

Одновременно с этим Рихард Равис стал держателем частей капитала предприятий. Ранее он занимал должность руководителя развития предприятий группы.

Группа Skonto - одно из крупнейших предприятий строительной отрасли Латвии. Ее самыми крупными предприятиями являются Skonto būve, Skonto Prefab, Skonto Plan Ltd, Forta Pro, SBC Construction AB, Latvijas energoceltnieks и Skonto Cross Timber Systems.

Рихардс Равис в предприятиях группы Skonto работает с 2011 года, занимая различные должности. В течение последних четырех лет Рихардс Равис отвечал зза планирование стратегического развития предприятий группы Skonto. Также Рихард Равис получил в University College London степень магистра в сфере управления предпринимательской деятельности.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.

10 июня KNAB освободил из изолятора временного содержания в Чиекуркалнсе Байбу Броку и предпринимателей Ивара Миллерса и Гунтиса Рависа.

Равис после выхода из изолятора сказал журналистам, что не признает своей вины в инкриминируемом преступлении, и подозрения KNAB ему непонятны.

В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.

По данным агентства LETA, за последние три года федерация получила три пожертвования в размере 20 000 евро, в том числе одно от Roadeks, которое опосредованно принадлежит Равису как выгодоприобретателю Skonto buve.