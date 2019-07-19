Пт, 19.07.2019
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Французская розничная сеть Auchan интересуется рынками стран Балтии

Лого Auchan

ФОТО: Reuters / Scanpix

По неуточненным пока данным работающая во Франции розничная сеть Auchan проявляет интерес к рынкам стран Балтии и планирует расширить свою деятельность и на Эстонию — об этом в пятницу сообщил портал деловой информации raha.geenius.ee.

В отличие от сети Lidl французская розничная сеть Auchan в Балтийских странах свои магазины строить не собирается, а планирует купить какую-либо из уже действующих в этом регионе торговых сетей.

Одним из потенциальных кандидатов на такого рода сделку считается Maxima, однако руководитель пресс-службы группы Maxima опроверг существование планов продажи.

У сети Auchan по всему миру открыто 4084 магазина, совокупный оборот сети в прошлом году составил 50 млрд евро.

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