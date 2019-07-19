Французская розничная сеть Auchan интересуется рынками стран Балтии

По неуточненным пока данным работающая во Франции розничная сеть Auchan проявляет интерес к рынкам стран Балтии и планирует расширить свою деятельность и на Эстонию — об этом в пятницу сообщил портал деловой информации raha.geenius.ee.
В отличие от сети Lidl французская розничная сеть Auchan в Балтийских странах свои магазины строить не собирается, а планирует купить какую-либо из уже действующих в этом регионе торговых сетей.
Одним из потенциальных кандидатов на такого рода сделку считается Maxima, однако руководитель пресс-службы группы Maxima опроверг существование планов продажи.
У сети Auchan по всему миру открыто 4084 магазина, совокупный оборот сети в прошлом году составил 50 млрд евро.