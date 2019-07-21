Экзитполы: на выборах в Украине победила партия Зеленского

В Украине завершились выборы в Верховную Раду. Как свидетельствуют результаты Национального экзитпола по состоянию на 20.00, барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Лидирует на выборах Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с результатом в 44,2% голосов.
Кроме того, попадание в парламент обеспечили себе прокремлевская "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4% по разным опросам ), партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,4%) и партия "Голос" (6,5%), сообщает ТАСС.
Барьер в 5% не преодолели следующие политические силы: "Сила и честь" - 4,3%, Оппозиционный блок - 3,3%, Партия Шария - 3,1%, Радикальная партия - 2,8%, "Украинская стратегия" - 2,2%, "Свобода" - 2,1%.
С учетом таких результатов "Слуга народа" по партийным спискам получит 123 место, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 35, "Европейская солидарность" – 25, "Батькивщина" – 23 и "Голос" – 19.