Экзитполы: на выборах в Украине победила партия Зеленского

В Украине завершились выборы в Верховную Раду. Как свидетельствуют результаты Национального экзитпола по состоянию на 20.00, барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".