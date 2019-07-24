VNĪ расторгнет договор с компанией Rere о реконструкции Нового Рижского театра

23 июля "Rere Buve" получила от VNĪ уведомление о расторжении договора о реконструкции театра.

Кокс считает это решение совершенно необоснованным, и, если оно не будет отозвано, компания обратится в суд, чтобы добиться признания расторжения договора недействительным.

"Мы включились в проект реконструкции Нового Рижского театра, полагаясь на ответственное отношение заказчика к проекту и на то, что автор технического проекта реконструкции Зайга Гайле разработала этот проект государственного значения, добросовестно произведя все необходимые вычисления и расчеты", - заявил Кокс.

Он указал, что "Rere Buve" проводила работы строго по проекту, по которому была проведена полная государственная экспертиза, применяя предусмотренные проектом решения и технологии. Однако в техническом проекте имеются существенные ошибки и недостатки, а некоторые решения отсутствуют вообще, что ставит под угрозу реализацию проекта.

"В проекте Зайги Гайле на сегодняшний день обнаружено более 100 ошибок, из них 33 таких, что, если их не устранить, реализация проекта вообще невозможна", - сказал Кокс.

Tакже в ходе реконструкции в соответствии с предложенными проектировщиком решениями было замечено оседание соседних зданий, так как при разработке проекта не была проведен оценка его влияния на соседние строения.

С учетом выявленных в проекте ошибок "Rere Buve" приняло решение в целях безопасности прекратить работы в проблемной зоне, чтобы VNĪ вместе с авторами проекта их устранило. "В остальной зоне застройщик был готов продолжить работы, но VNĪ чинило этому препятствия. Закон о строительстве и всеобщие строительные правила предопределяют, что строитель не имеет права работать иначе, как только на основе технического проекта, недостатки которого должен устранить его автор", - заявил Кокс.

В среду в 12.30 VNĪ созвало пресс-конференцию, на которой планирует сообщить о дальнейшем ходе реконструкции НРТ. В пресс-конференции примут участие председатель правления VNĪ Андрис Варна, представители агентства и автор проекта реконструкции Зайга Гайле.