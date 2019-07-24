Ср, 24.07.2019
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В конце июля в Тукумсе откроется завод по переработке шин

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Предприятие "Eco Baltia vide", входящее в группу "Eco Baltia grupa", инвестировало 2,6 млн евро в завод по переработке шин в Тукумсе, сообщила агентству LETA пресс-секретарь "Eco Baltia grupa" Дайга Буча.

На заводе шины перерабатываются во вторичное сырье - хлопья и гранулы, которые используются для производства новой продукции.

На заводе в основном планируется перерабатывать собираемые в Латвии шины, тем самым значительно уменьшая объемы загрязнения окружающей среды.

Открытие завода состоится 31 июля, и в нем примут участие генеральный директор Государственной службы окружающей среды Элита Баклане-Ансберга, председатель правления "Eco Baltia grupa" Марис Симанович, директор "Eco Baltia vide" Янис Айзбалтс, руководитель Латвийской ассоциации утилизации шин Тина Лусе и председатель Тукумсской думы Эрик Лукманс.

Предприятия "Eco Baltia grupa" обеспечивают полный цикл обработки отходов - начиная со сбора и сортировки мусора и заканчивая переработкой и производством вторичного сырья на экспорт.

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