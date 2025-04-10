Кому планируют передать историческую водонапорную башню в Пардаугаве?

Историческую водонапорную башню в Риге на улице Алисес, построенную по проекту архитектора Вильгельма Бокслафа, планируют передать Центру югендстиля.
Такое предложение в четверг, 10 апреля, концептуально поддержал Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы.
Как поясняет Департамент образования, культуры и спорта, водонапорная башня представляет собой выдающийся объект, отражающий технологии периода югендстиля, и является важным памятником индустриального наследия, сохранившим свою аутентичную сущность.
Башня была построена в 1910 - 1911 годах по проекту Бокслафа. Полностью сохранилась ее оригинальная архитектурная отделка, а также инженерное оборудование, которое является частью индустриального наследия Европы.
В настоящее время башня не выполняет свои первоначальные функции, и для нее необходимо найти новое применение. Предполагается, что здание башни может быть адаптировано под культурные функции с участием как муниципальных культурных учреждений, так и инициативами неправительственного сектора и местных сообществ.
Департамент видит основное назначение здания в создании филиала Музея югендстиля Риги. В собрании музея насчитывается 10 000 предметов, из которых в экспозиционных залах на улице Альберта, 12 можно разместить только 2 000 экспонатов, поэтому обеспечение соответствующих помещений крайне важно.
В качестве второстепенных функций здания рассматривается проведение различных культурных и культурно-образовательных мероприятий в сотрудничестве с учреждениями самоуправления, НПО, а также местными сообществами и организациями.
Фонд индустриального наследия Латвии считает необходимым сохранить имеющееся оборудование башни, восстановить утраченные элементы и представить их как часть новой интерьерной экспозиции, сделав этот объект индустриального наследия доступным для широкой общественности.
Как было разъяснено депутатам, в подвале башни можно было бы разместить технические помещения, на первом этаже - информационный центр, а со второго по четвертый этажи - выставочные залы музея.
На пятом этаже башни могли бы находиться помещения для общественного пользования и творческие мастерские, а на шестом - кафе.
Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы решил концептуально поддержать создание филиала Музея югендстиля в водонапорной башне, определив это в качестве основной функции здания, а в качестве второстепенной - организацию различных культурных мероприятий в сотрудничестве с муниципальными и негосударственными структурами.
Комитет также решил обратиться к Комитету по финансовым и административным вопросам с просьбой изыскать возможность выделения 250 000 евро на приобретение башни на Алисес, 4 в собственность самоуправления SIA Rīgas ūdens.
В распоряжении Rīgas ūdens находятся четыре уникальные исторические водонапорные башни. Башни-близнецы на улице Маза Матиса были построены в 1896 - 1897 годах по проекту инженеров и архитекторов Отто Инце и Рудольфа Фриша.
Это были первые водонапорные башни Риги, и они признаны памятниками архитектуры государственного значения.
В Чиекуркалнсе, на улице Гауяс, и на Алисес, в Пардаугаве, находятся башни, спроектированные архитектором Бокслафом и построенные в 1910–1912 годах. Все башни сохранили как свой исторический облик, так и старинное оборудование водоснабжения.
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