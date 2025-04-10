Кому планируют передать историческую водонапорную башню в Пардаугаве?

Фонд индустриального наследия Латвии считает необходимым сохранить имеющееся оборудование башни, восстановить утраченные элементы и представить их как часть новой интерьерной экспозиции, сделав этот объект индустриального наследия доступным для широкой общественности.

Как было разъяснено депутатам, в подвале башни можно было бы разместить технические помещения, на первом этаже - информационный центр, а со второго по четвертый этажи - выставочные залы музея.

На пятом этаже башни могли бы находиться помещения для общественного пользования и творческие мастерские, а на шестом - кафе.

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы решил концептуально поддержать создание филиала Музея югендстиля в водонапорной башне, определив это в качестве основной функции здания, а в качестве второстепенной - организацию различных культурных мероприятий в сотрудничестве с муниципальными и негосударственными структурами.

Комитет также решил обратиться к Комитету по финансовым и административным вопросам с просьбой изыскать возможность выделения 250 000 евро на приобретение башни на Алисес, 4 в собственность самоуправления SIA Rīgas ūdens.

В распоряжении Rīgas ūdens находятся четыре уникальные исторические водонапорные башни. Башни-близнецы на улице Маза Матиса были построены в 1896 - 1897 годах по проекту инженеров и архитекторов Отто Инце и Рудольфа Фриша.

Это были первые водонапорные башни Риги, и они признаны памятниками архитектуры государственного значения.

В Чиекуркалнсе, на улице Гауяс, и на Алисес, в Пардаугаве, находятся башни, спроектированные архитектором Бокслафом и построенные в 1910–1912 годах. Все башни сохранили как свой исторический облик, так и старинное оборудование водоснабжения.