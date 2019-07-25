Француз на летающем скейте не смог пересечь Ла-Манш

Французский изобретатель Франки Запата в этом месяце удивил посетителей парада в честь Дня взятия Бастилии, пролетев на летающем скейте над головами зрителей. В четверг он попытался перелететь на самодельном "флайборде" пролив Ла-Манш, однако потерпел неудачу, сообщает Euronews.
Запата утром в четверг поднялся в воздух с северного побережья Франции. Планировалось, что он приземлится недалеко от английского города Дувра.
Однако Запата не смог приземлиться на расположенную посередине пути платформу, чтобы заправиться. Хоть изобретатель и упал с доски, он не пострадал.
Полет оборвался примерно после десяти проведенных в воздухе минут.
Запата планировал преодолеть примерно 35 километров за 20 минут.
Перед полетом он заявил, что его шансы удачно завершить полет составляют примерно 50%.
14 июля на военном параде, за которым наблюдали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, демонстрировались новейшие военные технологии Франции, в том числе и роботы. Однако больше всего внимания привлек солдат на летающей платформе. Устройство создал французский изобретатель Франки Запата, которому правительство выделило грант в размере 1,3 миллиона евро.
Fier de notre armée, moderne et innovante. pic.twitter.com/DQvIfPolQf— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2019
Названное Flyboard Air устройство на параде показал сам изобретатель. Платформа может достигать скорости 140 километров в час, однако полет продолжается относительно короткое время.