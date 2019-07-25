Француз на летающем скейте не смог пересечь Ла-Манш

Запата утром в четверг поднялся в воздух с северного побережья Франции. Планировалось, что он приземлится недалеко от английского города Дувра.

Однако Запата не смог приземлиться на расположенную посередине пути платформу, чтобы заправиться. Хоть изобретатель и упал с доски, он не пострадал.

Полет оборвался примерно после десяти проведенных в воздухе минут.

Запата планировал преодолеть примерно 35 километров за 20 минут.

Перед полетом он заявил, что его шансы удачно завершить полет составляют примерно 50%.

14 июля на военном параде, за которым наблюдали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, демонстрировались новейшие военные технологии Франции, в том числе и роботы. Однако больше всего внимания привлек солдат на летающей платформе. Устройство создал французский изобретатель Франки Запата, которому правительство выделило грант в размере 1,3 миллиона евро.

Fier de notre armée, moderne et innovante. pic.twitter.com/DQvIfPolQf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2019