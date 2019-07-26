Депутаты Алсунгского края, не получив от Пуце ответа на вопрос, покинули встречу

24 июля состоялась встреча Пуце с депутатами Алсунгского, Кулдигского, Скрундского самоуправлений, чтобы обсудить вопросы относительно идеи объединения всех трех краев в один - Кулдигский. Во время встречи депутаты Алсунгского края рассказали о влиянии планируемой реформы на край и его жителей. Они проинформировали, что не поддерживают присоединения, так как это ухудшит доступ жителей Алсунгского края к услугам, а также замедлит развитие территории.