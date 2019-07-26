Депутаты Алсунгского края, не получив от Пуце ответа на вопрос, покинули встречу

Не получив конкретного ответа на свой вопрос от министра развития окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце, депутаты думы Алсунгского края покинули помещение, в котором проходили консультации о задуманной административно-территориальной реформе. Об этом сообщила председатель думы Алсунгского края Дайга Калниня.
24 июля состоялась встреча Пуце с депутатами Алсунгского, Кулдигского, Скрундского самоуправлений, чтобы обсудить вопросы относительно идеи объединения всех трех краев в один - Кулдигский. Во время встречи депутаты Алсунгского края рассказали о влиянии планируемой реформы на край и его жителей. Они проинформировали, что не поддерживают присоединения, так как это ухудшит доступ жителей Алсунгского края к услугам, а также замедлит развитие территории.
Мэр Алсунгского края подчеркнула, что в результате реформы у жителей Алсунгского края будет отнято право решать насущные вопросы своей территории и своей общины.
Так как министр в своем десятиминутном ответе так и не дал конкретного ответа, депутаты Алсунгского края посчитали, что встреча носила только формальный характер. Потому депутаты покинули помещения, рассказала председатель.
Калниня уверена в том, что Пуце проводит консультации только "для галочки" и на самом деле даже не пытается вслушаться в предложения депутатов самоуправлений.