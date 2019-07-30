Для окончания ремонта Деглавского моста будет объявлена новая закупка

Галерея: Закрытый Деглавский мост

Он подтвердил, что Государственное бюро по контролю за строительством разрешило возобновить ремонт Деглавского моста, но активные ремонтные работы на нем по-прежнему не ведутся.

"Разработаны изменения в строительном проекте с учетом необходимых дополнительных работ. В настоящее время мы проводим ценовой опрос о дополнительных работах и на этой неделе надеемся завершить оценку полученных предложений", - сказал директор департамента.

Победитель конкурса должен будет укрепить опоры моста и законсервировать его на зиму, а это означает, что в этом году ремонт завершен не будет.

Еще более крупные дополнительные работы - частичное обновление дорожного покрытия и расширение тротуаров - нужно будет реализовать весной. На выполнение этих работ будет объявлена новая закупка.

Видео: О состоянии Деглавского моста

По словам Рейнбаха, Kauno tiltai, которое ремонтировало мост, тоже может принять участие в закупке. Если же предприятие в ней участвовать не будет, то оно выполнит работы, предусмотренные прежним проектом, а дополнительные работы выполнит другое предприятие.

Что касается путепровода на Брасе, то, по словам руководителя департамента сообщения, полученное от Латвийского союза инженеров-строителей заключение предусматривает, что мост нужно либо снести, либо улучшить имеющийся проект.

"Сейчас мы ждем ответа от Рижского городского строительного управления. От него будет зависеть, как действовать дальше", - сказал Рейнбах.

Как сообщалось, ремонт Деглавского моста остановился уже в конце апреля, когда министр внутренних дел Сандис Гиргенс распорядился закрыть его из соображений безопасности. После укрепления опор в конце мая мост был вновь открыт для движения, но ремонтные работы не возобновились.

Договор о ремонте Деглавского моста на сумму 4,27 млн евро был заключен с литовской компанией Kauno tiltai.