Для окончания ремонта Деглавского моста будет объявлена новая закупка

Для окончания ремонтных работ на путепроводе улицы A. Деглава необходимо объявить новую закупку, но пока сложно прогнозировать, какой будет стоимость дополнительных работ, сообщил агентству LETA директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.
Галерея: Закрытый Деглавский мост
Он подтвердил, что Государственное бюро по контролю за строительством разрешило возобновить ремонт Деглавского моста, но активные ремонтные работы на нем по-прежнему не ведутся.
"Разработаны изменения в строительном проекте с учетом необходимых дополнительных работ. В настоящее время мы проводим ценовой опрос о дополнительных работах и на этой неделе надеемся завершить оценку полученных предложений", - сказал директор департамента.
Победитель конкурса должен будет укрепить опоры моста и законсервировать его на зиму, а это означает, что в этом году ремонт завершен не будет.
Еще более крупные дополнительные работы - частичное обновление дорожного покрытия и расширение тротуаров - нужно будет реализовать весной. На выполнение этих работ будет объявлена новая закупка.
Видео: О состоянии Деглавского моста
По словам Рейнбаха, Kauno tiltai, которое ремонтировало мост, тоже может принять участие в закупке. Если же предприятие в ней участвовать не будет, то оно выполнит работы, предусмотренные прежним проектом, а дополнительные работы выполнит другое предприятие.
Что касается путепровода на Брасе, то, по словам руководителя департамента сообщения, полученное от Латвийского союза инженеров-строителей заключение предусматривает, что мост нужно либо снести, либо улучшить имеющийся проект.
"Сейчас мы ждем ответа от Рижского городского строительного управления. От него будет зависеть, как действовать дальше", - сказал Рейнбах.
Как сообщалось, ремонт Деглавского моста остановился уже в конце апреля, когда министр внутренних дел Сандис Гиргенс распорядился закрыть его из соображений безопасности. После укрепления опор в конце мая мост был вновь открыт для движения, но ремонтные работы не возобновились.
Договор о ремонте Деглавского моста на сумму 4,27 млн евро был заключен с литовской компанией Kauno tiltai.
В свою очередь ремонт на путепроводе в Брасе остановился в начале мая, так как во время работ были обнаружены захоронения, из-за которых их пришлось приостановить. Одновременно ответственные органы обнаружили, что проект реконструкции не предусматривает по окончании ремонтных работ достаточной несущей способности, чтобы по мосту могли ходить низкопольные трамваи. В результате руководство столичной думы допускает возможность строительства нового моста. Затраты на ремонт Браского путепровода оцениваются в 10,87 млн евро.