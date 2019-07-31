В Latvijas ceļu būvētājs ответили министру, почему в Латвии "пропали строители мостов"

Мостостроители в Латвии готовы работать, однако в национальном масштабе не разработана программа по приведению в порядок мостов, поэтому предприятия не могут быть уверены, что, занимаясь только мостостроением, обеспечат себя работой в долгосрочной перспективе, пишет Diena.
Поэтому они стремятся расширить сферу своей деятельности. Так слова министра сообщения Талиса Линкайтса о том, что в Латвии исчезли мостостроители, прокомментировал председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш.
В Латвии около 2000 мостов, из них 963 принадлежат государственному предприятию Latvijas Valsts ceļi, а за остальные отвечают самоуправления.
"Большинство из них были построены в шестидесятые годы из сборных железобетонных конструкций, которые морально и физически устарели и разрушились. Для многих мостов по определению пришло время капитального ремонта.
Но в нашей стране нет программы не только по приведению в порядок дорог, но и мостов.
Поэтому мостостроители вынуждены искать другие возможности работать и зарабатывать", - говорит А. Берзиньш.