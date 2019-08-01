Больница им. Страдиня возобновила работу в обычном режиме
Клиническая университетская больница им. Страдиня 31 июля вечером возобновила работу в обычном режиме, но сегодня в лечебном учреждении ограничен плановый прием пациентов.
Как сообщила представитель по связям с общественностью больницы Алиса Подниеце, никаких угроз для пациентов и сотрудников не существует, и уже ночью было открыто приемное отделение.
Сегодня с утра пациентам доступны также амбулаторные услуги - можно посетить поликлинику, провести процедуры и обследования.
"В свою очередь плановый прием пациентов, например, на операции, в четверг будет ограничен, и персонал учреждения попытается связаться с конкретными пациентами лично", - заявила Подниеце.
Как сообщалось ранее, в среду во второй половине дня больница была вынуждена по техническим причинам временно прекратить прием пациентов.
Как сообщила Подниеце, близкие информированы о местонахождении временно эвакуированных пациентов, число которых сравнительно невелико.