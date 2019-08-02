Собрано 10 000 подписей за снижение НДС на лекарства

Сбор подписей начался в конце 2018 года по инициативе Арниса Бедикерса. Он считает, что PVN на лекарства в Латвии - один из самых высоких среди стран ЕС, поэтому призывает Сейм и Минздрав снизить ставку налога до 5%.

Автор инициативы отмечает, что часть жителей Латвии не может позволить себе купить лекарства из-за их высокой стоимости, что увеличивает продолжительность заболевания, ослабляет здоровье людей, увеличивает количество вызовов медиков и количество пациентов в больницах.

Лечение запущенной болезни обходится значительно дороже, и его оплачивает государство. Различия цен на лекарства видны также между маленькими аптеками и аптечными сетями, отмечается в инициативе. Поэтому ее автор предлагает изменить ценовую политику, чтобы сделать лекарства более доступными для всех жителей Латвии.

Инициатива Бедикерса совпала с мнением ряда организаций фармацевтической отрасли, со стороны которых тоже прозвучал призыв снизить PVN на лекарства. Публично в поддержку снижения PVN выступили две организации - Ассоциация владельцев аптек и Ассоциация международных инновационных фармацевтических фирм, хотя их руководство утверждает, что они никак не связаны со сбором подписей.