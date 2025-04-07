Ремонт морского кабеля LVRTC: передача раскрыла подробности и стоимость

За последние полтора года в Балтийском море было оборвано или повреждено не менее 11 подводных кабелей. С ноября прошлого года было зафиксировано всего 5 инцидентов. Хотя эксперты утверждают, что повреждения кабелей - не редкость, частота инцидентов вызывает подозрения в саботаже.

С ноября прошлого года в Балтийском море ежемесячно выходил из строя как минимум один кабель. 17 и 18 ноября были повреждены два соединения между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. Подозрение в нарушении порядка падает на китайское судно Yi Peng 3.

На Рождество были обнаружены неполадки в электросети Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, после чего операторы сообщили о неполадках еще в трех кабелях. Предполагается, что корабль Eagle S, который, как полагают, является частью теневого флота России, нанес ущерб этим связям.

26 января был оборван кабель LVRTC, а 21 февраля повреждение было обнаружено также на линии между Финляндией и Германией у побережья Готланда.

Для защиты кабелей и газопроводов в Балтийском море НАТО в январе объявило о новой миссии - "Балтийский страж", основной целью которой является усиление присутствия вооруженных сил НАТО в Балтийском море.

В инцидентах с повреждением кабелей, произошедших в последние месяцы, есть сходство: судно вышло из российского порта и, скорее всего, прошло большее расстояние с опущенным якорем, протащив его по дну, в результате чего оно зацепилось и повредило один из подводных кабелей. Исключением является последний случай, в котором возможный виновник не назван. Однако ни в одном из случаев злой умысел пока не доказан.