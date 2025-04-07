Ремонт морского кабеля LVRTC: передача раскрыла подробности и стоимость

В конце января в море был оборван кабель передачи данных между Латвией и Швецией. Его ремонт занял почти месяц и обошелся почти в полмиллиона. Латвийская и шведская полиция до сих пор расследуют обстоятельства. Наша полиция допустила, что это была диверсия, но через несколько дней после инцидента скандинавы выступили с заявлением, что это было совпадение. Это уже пятый с ноября инцидент, когда в Балтийском море повреждается межнациональная подводная связь, сообщает передача Nekā personīga.
В ночь на 26 января Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) констатировал повреждение принадлежащего ему оптического кабеля в Балтийском море. Его длина составляет около 170 километров, и он соединяет Латвию со шведским островом Готланд, обеспечивая обмен данными со Скандинавией.
Кабель был поврежден примерно в 130 километрах от Вентспилса и примерно в 40 километрах от побережья Готланда. Оборванный провод находился на глубине 100 метров под водой, погребенный под слоем глины толщиной около 1,5 метра. Ремонт судна LVRTC доверил финской компании Lilaco Offshore. Работы начались 3 февраля, но трос был извлечен только через две с половиной недели.
Работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями. Из-за этого ремонт несколько раз откладывался. Процесс занял почти месяц, но над ремонтом самого кабеля мастера работали 10 дней. Только на соединение секций ушло более 30 часов.
Уже вечером 26 января береговая охрана Швеции по подозрению в повреждении кабеля задержала судно Vezhen, которое ходит под мальтийским флагом, но косвенно принадлежит болгарскому судоходному гиганту Naviagation Maritime Bulgare. Он вышел из российского порта Усть-Луга 24 января и пересек кабель у берегов Готланда в ночь инцидента. Компания отрицает намеренное повреждение кабеля.
Через несколько дней шведская прокуратура освободила судно. Следователи установили, что судно плыло с опущенным якорем более 24 часов, зацепившись за трос и оборвав его. Вины экипажа не было - якорь упал сам по себе, поскольку механизмы замка находились в плохом техническом состоянии. Два из трех механизмов уже давно не работают. Но рычаг ручного опускания сработал из-за удара волны о судно.
Шведская прокуратура продолжает расследование на предмет выявления других нарушений закона. Прокурор Мату Юнгвист не ответил на просьбу Nekā personīga прокомментировать, что именно в настоящее время расследуют скандинавы.
Наша Госполиция также проводит собственное расследование. Она не исключает возможность преднамеренного повреждения кабеля, в связи с чем было начато расследование по статьям умышленное повреждение имущества, умышленное повреждение электрического кабеля и злонамеренное повреждение. Полиция пока не сообщает, есть ли подозреваемый.
LVRTC подсчитала, что ремонт кабеля обошелся почти в полмиллиона евро - на ремонт кабеля, оплату труда персонала и плату за услуги, не предоставленные клиентам. Компания возместит убытки болгарской компании, судно которой повредило кабель.
Nekā personīga обратилась к Navigation maritime bulgare с вопросом, будет ли компенсирован ущерб, однако до вечера пятницы ответ так и не получила.
LVRTC владеет только этим кабелем в Балтийском море, но еще два соединяют Латвию с соседями – со Швецией и с Литвой. В Балтийском море проложено более 45 кабелей, соединяющих прибрежные страны.
За последние полтора года в Балтийском море было оборвано или повреждено не менее 11 подводных кабелей. С ноября прошлого года было зафиксировано всего 5 инцидентов. Хотя эксперты утверждают, что повреждения кабелей - не редкость, частота инцидентов вызывает подозрения в саботаже.
С ноября прошлого года в Балтийском море ежемесячно выходил из строя как минимум один кабель. 17 и 18 ноября были повреждены два соединения между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. Подозрение в нарушении порядка падает на китайское судно Yi Peng 3.
На Рождество были обнаружены неполадки в электросети Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, после чего операторы сообщили о неполадках еще в трех кабелях. Предполагается, что корабль Eagle S, который, как полагают, является частью теневого флота России, нанес ущерб этим связям.
26 января был оборван кабель LVRTC, а 21 февраля повреждение было обнаружено также на линии между Финляндией и Германией у побережья Готланда.
Для защиты кабелей и газопроводов в Балтийском море НАТО в январе объявило о новой миссии - "Балтийский страж", основной целью которой является усиление присутствия вооруженных сил НАТО в Балтийском море.
В инцидентах с повреждением кабелей, произошедших в последние месяцы, есть сходство: судно вышло из российского порта и, скорее всего, прошло большее расстояние с опущенным якорем, протащив его по дну, в результате чего оно зацепилось и повредило один из подводных кабелей. Исключением является последний случай, в котором возможный виновник не назван. Однако ни в одном из случаев злой умысел пока не доказан.
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