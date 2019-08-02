"Нужно квалифицировать это как вред государству": криминолог о ЧП в больнице им. Страдиня

Осознанно вводящая в заблуждение информация об угрозах безопасности больницы им. Страдиня, в результате которой пострадали сотни пациентов и работников, квалифицируется по 89 пункту Уголовного закона Латвийской Республики как вредительство, считает криминолог.

Лицо, которое сообщило о рисках безопасности больнице, Госполиция к обеду пятницы еще не задержала. Напомним, в среду в больнице было объявлено чрезвычайное положение, были эвакуированы сотни пациентов, прерваны начатые и отложены запланированные медицинские манипуляции. К вечеру все корпуса проверили и признали безопасными. Потери еще подсчитываются, но понятно, что они составят тысячи евро.

Полиция поясняет, что рано или поздно большую часть людей, сообщавших вводящую в заблуждение информацию о рисках безопасности, находят и призывают к ответственности. Если окажется, что информация передана осознанно, виновному грозит уголовная ответственность.

Криминолог Андрей Вилкс считает, что сделанное нужно квалифицировать не как предоставление ложной информации, а как вредительство, направленное на нарушение деятельности учреждений и организаций с целью навредить Латвийской Республике.

Наказанием за такое преступление может стать лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Эксперт указывает, что нужно анализировать сказанное звонящим как текстуально, так и интонационно. Из характеристики разговора можно сделать вывод, что речь идет не о хулиганстве, а о террористической угрозе. По мнению криминолога, преступление может быть квалифицировано как действия, направленные против государства - нанесение вреда системе здравоохранения, конкретной больнице, пациентам, персоналу.

"Если проводится операция, которую нужно прервать, и пациент срочно эвакуируется, подумайте, какие у этого последствия!"

По мнению Андря Вилкса, лицо, сообщившее об угрозах, может быть ограниченно присматриваемым, что означает, что у него есть психические отклонения, но свои действия оно осознает. В таком случае нужно говорить о мере пресечения медицинского характера.

"Если лицо окажется душевнобольным, оно может быть опасным для общества".

Андрей Вилкс поясняет - если откроется, что звонивший подросток, нужно считаться с тем, что с 14 лет несовершеннолетнего можно призывать к уголовной ответственности. Причем более, чем на десять лет тюрьмы их приговорить не могут.

"Если это была шутка, нужно понимать, что последствия очень тяжелые.

Кроме того, пациенты, находившиеся в отделении интенсивной терапии, могут подать иски о компенсациях.

Нужно будет покрыть и потери различных вовлеченных служб. Цифры будут очень большими".

Андрей Вилкс уверен, что данные о виновном и его задержании нужно делать публичными, чтобы у произошедшего было и превентивное влияние.