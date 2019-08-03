Опрос: за год жители Латвии не начали тратить на развлечения больше

Большинство жителей Латвии не может позволить себе в этом году потратить на развлекательные мероприятия больше, чем в прошлом, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.
Весной этого года жителей Латвии попросили оценить, может ли их семья в этом году потратить на развлечения больше денег, чем в прошлом. Отрицательно на этот вопрос ответил 71% респондентов, при этом 35% опрошенных были категорически не согласны с этим утверждением, а 36% - скорее не согласны.
В свою очередь каждый четвертый респондент признал, что его семья в этом году может выделить на развлекательные мероприятия больше денег, чем в прошлом.
Число респондентов, отвечающих подобным образом продолжает расти с 2010 года, когда только 6% респондентов заявили об увеличении трат на развлечения.
В опросе SKDS приняла участие тысяча жителей Латвии от 18 до 74 лет.