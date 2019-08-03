Опрос: за год жители Латвии не начали тратить на развлечения больше

Весной этого года жителей Латвии попросили оценить, может ли их семья в этом году потратить на развлечения больше денег, чем в прошлом. Отрицательно на этот вопрос ответил 71% респондентов, при этом 35% опрошенных были категорически не согласны с этим утверждением, а 36% - скорее не согласны.