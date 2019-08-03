Сб, 3.08.2019
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Опрос: за год жители Латвии не начали тратить на развлечения больше

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Фестиваль Positivus 2019

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Большинство жителей Латвии не может позволить себе в этом году потратить на развлекательные мероприятия больше, чем в прошлом, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

Весной этого года жителей Латвии попросили оценить, может ли их семья в этом году потратить на развлечения больше денег, чем в прошлом. Отрицательно на этот вопрос ответил 71% респондентов, при этом 35% опрошенных были категорически не согласны с этим утверждением, а 36% - скорее не согласны.

В свою очередь каждый четвертый респондент признал, что его семья в этом году может выделить на развлекательные мероприятия больше денег, чем в прошлом.

Число респондентов, отвечающих подобным образом продолжает расти с 2010 года, когда только 6% респондентов заявили об увеличении трат на развлечения.

В опросе SKDS приняла участие тысяча жителей Латвии от 18 до 74 лет.

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