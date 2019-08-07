Ср, 7.08.2019
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Авария в Бабите: при столкновении с минивэном погиб водитель трейлера

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погибло два человека и пострадали еще 29, сообщает Госполиция.

В 16 часов в Бабитском крае столкнулись автомашины Hummer (трейлер) и Ford Galaxy (минивэн). В результате аварии погиб водитель Hummer, пострадали пассажирки обеих автомашин.

Среди пострадавших в авариях трое были пешеходами, трое - велосипедистами.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано шесть водителей и один в состоянии наркотического опьянения.

За превышение скорости оформлено 178 протоколов, в целом за нарушения правил дорожного движения - 467.

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