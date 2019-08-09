Новые детали о смертельной аварии на шоссе Рига-Лиепая

В полиции агентству LETA подтвердили, что около 13 часов была получена информация о подозрительном водителе грузового автомобиля на шоссе Рига - Лиепая.

Информация незамедлительно была передана ближайшему экипажу Госполиции. В тот момент один экипаж оформлял другое ДТП в Лиепае, другой работал на других региональных автодорогах.

Принимая во внимание упомянутое, экипажи не успели прибыть вовремя на указанный участок дороги, где, возможно был подозрительный водитель, отметила Шершнева.

На данный момент полиция оценивает реагирование на полученную информацию, в том числе обмен информацией между инстанциями.

В Госполиции о трагической аварии начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, а также с проверкой, был ли кто-то из водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В социальных сетях очевидец утверждал, что около часу дня звонил в полицию, так как у Скрунды по направлению в Лиепаю один из водителей перемещался неадекватно.

Водитель "еле" его обогнал, также он высказался о подозрениях о пребывании водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, в четверг, около 13:30, полиция получила информацию о том, что в Вецпилсской волости Дурбского края на автодороге Рига-Лиепая произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Одна из машин загорелась, поэтому на место происшествия были вызваны также пожарные.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что площадь горения составила 20 квадратных метров. Спасатели освободили из обеих автомашин людей и привели в порядок проезжую часть.