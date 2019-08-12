Бывшего бухгалтера Вецсаулской школы осудили за присвоение 71 432 евро

Бухгалтер с 1 января 2011 года до 31 марта 2016 года присваивала деньги Баускского краевого самоуправления в размере 71 432 евро, которые потратила на собственные нужды.

Сначала Кениня присваивала наличные деньги из суммы, которую сняла с банковского счета школы и которые нужно было внести в кассу школы - или все, или часть. Со временем она начала перечислять деньги и на свой зарплатный счет.

В январе этого года за незаконное получение имущества и растрату в больших объемах суд Земгальского района в Бауске утвердил договоренность между прокурором и обвиняемой о наказании. Она приговорена к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно и конфискации дома. Кроме того, ей нужно вернуть самоуправлению 70 302 евро.

В свою очередь в связи с этими событиями в основной школе по другому процессу на скамью обвиняемых сел бывший директор школы Эгон Бразаускис.

Его обвиняют в бездеятельности государственного должностного лица, что вызвало тяжелые последствия, за что грозит до пяти лет тюрьмы. Бездействие Бразаускис допустил в упомянутый этап времени, когда бухгалтер школы присваивала муниципальные деньги.

Находящийся на пенсии бывший директор школы свою вину не признает. Его адвокат Райвис Гринбергс также отметил, что Бразаускис ничего не присваивал и по поводу этого подозрений нет.