"Жители активно включились в борьбу": VID о первом месяце чековой лотереи

11 августа в передаче Superbingo телеканала TV3 были названы первые победители чековой лотереи, что означает, что первый месяц с новой лотереей завершился. Заместитель гендиректора Службы госдоходов (VID) в налоговой сфере Даце Пелека оценивает первый месяц чековой лотереи как удачный, сообщает Латвийское радио.
На первый розыгрыш чековой лотереи было подано 1,7 миллиона чеков, квитанций и билетов.
Среди всех зарегистрированных чеков был разыгран один приз в 10 000 евро, три приза в 5000 евро, 50 денежных наград в размере 100 евро и 72 приза участников углубленной программы по сотрудничеству - подарочные карты, услуги и другие вещи.
"Я хочу сказать, что отзывчивость жителей была очень, очень большой. Поданы неполные два миллиона или точнее - 1,7 миллиона чеков, квитанций и билетов. На вчерашний день их было уже 1,9 миллионов. Принимая во внимание эти показатели, и если добавить еще первые дни августа, то получается, что
в среднем в день регистрируется около 50 000 человек, этим я хотела бы сказать, что отзывчивость жителей очень, очень большая", - признала Латвийскому радио Пелека.
Она также пояснила, что выводы о добросовестности предпринимателей после первой лотереи делать рано, однако уже сейчас известно, что часть из поданных чеков не опознана.
Пелека пояснила радио, что эти чеки, скорее всего, не были опознаны, так как люди ошибались во время ввода данных.
"Если чек не принимается автоматически, это означает, что какой-то из этих критериев - или номер шасси кассового аппарата или регистрационный номер предприятия - не совпали в базе данных VID, но здесь точно нужно смотреть, нет ли ошибки ввода данных", - указала Пелека.
Эти неопознанные чеки в лотереи участия не принимали.
Пелека пояснила передаче, что еще раз будут проверены предприятия, чеки которых выиграли, чтобы получить уверенность в соответствии чеков, однако проверки на других предприятиях пройдут только тогда, когда будет проведен больший анализ полученных чеков.
"Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят.
И сейчас мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей", - сказала Пелека.
Следующая чековая лотерея пройдет 8 сентября.