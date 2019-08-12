Латвийская фестивальная мода: яркие и элегантные наряды гостей Summertime 2019 в Юрмале
В зале "Дзинтари" завершился международный фестиваль "Summertime - приглашает Инесса Галанте", который проводится уже пятнадцатый год подряд и традиционно является кульминацией летнего концертного сезона в Юрмале.
Какими модными образами радовала своих поклонников и гостей мероприятия его хозяйка - оперная дива Инесса Галанте, мы с вами уже оценили. А теперь давайте вспомним, как по-праздничному элегантно и по-летнему ярко была одета публика в эти несколько замечательных дней, а точнее - вечеров!
Если вы там были - ищите себя на фото (их очень много!)...
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