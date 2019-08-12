Латвийская фестивальная мода: яркие и элегантные наряды гостей Summertime 2019 в Юрмале

Какими модными образами радовала своих поклонников и гостей мероприятия его хозяйка - оперная дива Инесса Галанте, мы с вами уже оценили. А теперь давайте вспомним, как по-праздничному элегантно и по-летнему ярко была одета публика в эти несколько замечательных дней, а точнее - вечеров!