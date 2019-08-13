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Результаты опроса, проведенного в рамках программы Европейского союза (ЕС) "investEU", показали, что жители Латвии информированы о широких возможностях, предоставляемых ЕС, однако лишь 30% признали, что использовали какие-либо из доступных инвестиций фондов ЕС. В интерактивном опросе приняли участие 564 жителя Латвии.

Заполняя анкету опроса, читатели TVNET могли не только проверить свои знания об общих программах поддержки ЕС, но и конкретнее узнать об успешных примерах из Латвии, когда финансовая поддержка ЕС способствовала развитию бизнеса, создавая новые рабочие места, а также развитию технологий для успешного предпринимательского процесса.

Результаты опроса показывают, что 85% респондентов знают или слышали о возможностях выращивания в Латвии грибов шиитаке. Такой бизнес в Латвии уже несколько лет развивает Янис Волксонс, который при поддержке Европейского инвестиционного банка сумел расширить хозяйственные помещения и принимать больше туристов. В свою очередь, отвечая на вопрос о том, развита ли в Латвии сфера образования и инноваций и конкурентоспособны ли мы на фоне других стран ЕС, только немногим более половины или 56% опрошенных ответили, что Латвия конкурентоспособна на уровне ЕС. Новый и современный Академический центр Латвийского университета является прекрасным примером того, что и в Латвии в учебном процессе используются новейшие технологии и лаборатории, что позволяет привлекать все больше иностранных студентов и обеспечивает современную, конкурентоспособную на международном уровне среду высшего образования. Планируется, что к 2022 году количество выпускников Латвийского университета увеличится на 20%, и почти 10% из них составят иностранные студенты.

Больше всего правильных ответов получено на вопросы о повседневно полезных и практических возможностях и услугах, предоставляемых ЕС. 86% опрошенных знали программу ЕС ERASMUS+, которая поддерживает образование, обучение молодежи и спорт в Европе. Также значительная часть (77%) информированы о Европейской карте страхования здоровья, которая позволяет получить необходимое лечение, находясь в одной из стран ЕС в краткосрочной поездке, с целью бизнеса или в учебной поездке.

Результаты опроса свидетельствуют, что общество в целом информировано о возможностях, предоставляемых ЕС – 64% знают, куда можно обращаться за советом по вопросам финансирования ЕС (Финансовое учреждение развития ALTUM, Центральное агентство финансов и договоров и Латвийское агентство инвестиций и развития). 89% опрошенных информированы о том, что эти возможности может использовать каждый, однако лишь 30% признали, что пользовались средствами ЕС. Программа "investEU" продолжает информировать и побуждать людей расширять свой кругозор, что поможет развивать бизнес-идеи в самых разных областях.

Цель программы Европейской комиссии "investEU" состоит в том, чтобы информировать о возможностях получения поддержки и инвестиций ЕС, а также способствовать реализации идей. Чтобы побудить людей к началу или расширению своего бизнеса, программа "investEU" через рассказы об успешном бизнесе в Латвии старается разъяснить, что при поддержке ЕС малые и средние латвийские предприятия, учреждения образования и все остальные, у кого есть цель и желание работать, могут стать конкурентоспособными на европейском и даже мировом уровне. В этом году в рамках информационной кампании "investEU" будет рассказываться об удачных примерах Академического центра Латвийского университета и питомника грибов шиитаке – к/с "Trubenieki".

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