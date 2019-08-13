Суд потребовал зарегистрировать оппозиционного кандидата на выборы в думу Москвы

Ранее запрет нескольким оппозиционным депутатам баллотироваться на выборы в думу Москву вызвал в столице России волну протестов.

В ходе митингов полиция задержала более 2000 человек.

Московский городской суд постановил, что избирательная комиссия незамедлительно должна зарегистрировать Митрохина в списке кандидатов.

Сергей Митрохин представляет партию "Яблоко".

Как сообщает "Медуза", Митрохину было отказано в регистрации, так как недействительными было признано слишком большое количество подписей в его поддержку.