Вт, 13.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

Суд потребовал зарегистрировать оппозиционного кандидата на выборы в думу Москвы

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Сергей Митрохин

ФОТО: Wikipedia.org

Российский суд отдал распоряжение Московской избирательной комиссии позволить оппозиционному депутату Сергею Митрохину принять участие в выборах в Мосгордуму, которые состоятся в сентябре этого года, сообщают российские СМИ.

Ранее запрет нескольким оппозиционным депутатам баллотироваться на выборы в думу Москву вызвал в столице России волну протестов.

В ходе митингов полиция задержала более 2000 человек.

Московский городской суд постановил, что избирательная комиссия незамедлительно должна зарегистрировать Митрохина в списке кандидатов.

Сергей Митрохин представляет партию "Яблоко".

Как сообщает "Медуза", Митрохину было отказано в регистрации, так как недействительными было признано слишком большое количество подписей в его поддержку.

Митрохин — единственный из известных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, кто смог отменить решение Окружной избитательной комиссии о недопуске до выборов в Мосгордуму. Другим кандидатам этого сделать не удалось ни в ЦИКе, ни в судах.

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