Суд потребовал зарегистрировать оппозиционного кандидата на выборы в думу Москвы

Российский суд отдал распоряжение Московской избирательной комиссии позволить оппозиционному депутату Сергею Митрохину принять участие в выборах в Мосгордуму, которые состоятся в сентябре этого года, сообщают российские СМИ.
Ранее запрет нескольким оппозиционным депутатам баллотироваться на выборы в думу Москву вызвал в столице России волну протестов.
В ходе митингов полиция задержала более 2000 человек.
Московский городской суд постановил, что избирательная комиссия незамедлительно должна зарегистрировать Митрохина в списке кандидатов.
Сергей Митрохин представляет партию "Яблоко".
Как сообщает "Медуза", Митрохину было отказано в регистрации, так как недействительными было признано слишком большое количество подписей в его поддержку.
Митрохин — единственный из известных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, кто смог отменить решение Окружной избитательной комиссии о недопуске до выборов в Мосгордуму. Другим кандидатам этого сделать не удалось ни в ЦИКе, ни в судах.