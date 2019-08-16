На следующей неделе потрепанная коалиция Рижской думы еще раз попытается избрать нового главу города – иначе в столице объявят внеочередные выборы. Чтобы напомнить, каким является наследие обещаний и финансовое наследие "Согласия" и "Честь служить Риге" ("ЧСР"), Re:Baltica подсчитала, во сколько рижанам обошлось принятие на работу "своих" в Риге. За последние пять лет на это потрачено не менее 3,7 миллионов евро, если разделить их на не менее чем 70 человек.

Это первый раз, когда в СМИ публикуются общие затраты на "своих" сотрудников. Чтобы собрать эту информацию, понадобилось четыре месяца, запрашивая данные у всех крупнейших думских предприятий. Сбор данных осложнял тот факт, что не все устроенные на работу в думские структуры являются должностными лицами и подают декларацию о доходах (пример – жена бывшего мэра Нила Ушакова Ивета Страутиня). Некоторые муниципальные структуры отказывались предоставить информацию о заработке конкретных консультантов и штатных сотрудников, что означало длившуюся неделями переписку и обжалование в следующей инстанции.

Например, Rīgas satiksme (RS), из которого политические консультанты выскребли денег больше всего, предоставило данные об общей выплаченной им сумме, но не об индивидуальном заработке каждого. В муниципальных предприятиях Rīgas ūdens (RŪ), которое консультировала жена Ушакова, и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), где работа нашлась для ряда активистов и районных координаторов Согласия, полностью отказались предоставить информацию, ссылаясь и на защиту данных, и на коммерческую тайну. После обжалования отказа в думе удалось получить больше данных, но для выяснения окончательных результатов информацию пришлось компилировать из разных источников.