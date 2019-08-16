Пт, 16.08.2019
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Сотрудница СГД, чей муж был участником группировки налоговых мошенников, уволилась

Здание СГД

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сотрудница службы госдоходов (СГД), чей муж был участником преступной группировки, мошенничавшей с налогом на добавленную стоимость (НДС), уволилась. Об этом сообщила СГД.

Также сегодня, 16 августа, суд принял решение о лишении свободы двух участников группировки. 

Как сообщалось ранее, сотрудники налогово-таможенной полиции и управления внутренней безопасности СГД в августе пресекли мошенничество с НДС в строительной отрасли, в результате которого государству был причинен ущерб на сумму 645 784 евро.

СГД сообщила, что преступная группировка действовала в период с января 2017 года по август текущего года. Участники группировки уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно полученные финансовые средства, причинив государственному бюджету ущерб на сумму 645 784 евро.

При проведении ряда следственных и оперативных действий было установлено, что несколько человек создали цепочку сделок между предприятиями. Схема была реализована в сфере строительства - ее участники включали в декларации НДС фиктивные сделки о получении товаров от зарегистрированных в Польше шелл-компаний с целью получения недекларированных наличных денежных средств для выплаты зарплат "в конвертах". Для деятельности предприятий использовался труд нелегально нанятых граждан Украины.

В рамках уголовного процесса были проведены процессуальные действия в Риге и Гулбене, в том числе восемь обысков по месту жительства фигурантов, в офисах, автомобилях и фирме, которая оказывала бухгалтерские услуги. В ходе обысков были изъяты важные доказательства - наличные деньги, печати, кодовые карты и калькуляторы интернет-банка, компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, а также большое количество незарегистрированных боеприпасов, оружия и около четырех килограммов взрывчатых веществ. У нелегально нанятых граждан Украины изъяты нелегально выплаченные 9000 евро. Процессуальные действия проводились также по месту жительства и работы одной из сотрудниц СГД, муж которой является одним из членов организованной преступной группировки.

По этим фактам начат уголовный процесс по ч. 2 ст. 218, ч. 2 ст. 195 и ч. 2 ст. 275 Уголовного закона. В рамках дела задержаны два человека.

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