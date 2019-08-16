VSAA прекратило выплату пенсий и пособий клиентам PNB banka

Для получения пенсий и пособий VSAA призывает получателей сообщить свои счета в другом банке или в почтовой расчетной системе.

VSAA информирует, что заявление о смене счета можно подать лично в любом территориальном отделении агентства, в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов, в электронном виде с электронной подписью, на адрес электронной почты edoc@vsaa.gov.lv или через портал www.latvija.lv.

После получения информации о новом счете VSAA все задержанные после 16 августа пенсии и пособия в течение двух-трех следующих рабочих дней перечислит на новые счета.