VSAA прекратило выплату пенсий и пособий клиентам PNB banka

С учетом того, что деятельность PNB bankа приостановлена, Государственное агентство социального страхования (VSAA) с пятницы прекращает перечисление пенсий и пособий на счета клиентов в этом банке, сообщили агентству LETA в учреждении.
Для получения пенсий и пособий VSAA призывает получателей сообщить свои счета в другом банке или в почтовой расчетной системе.
VSAA информирует, что заявление о смене счета можно подать лично в любом территориальном отделении агентства, в единых государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов, в электронном виде с электронной подписью, на адрес электронной почты edoc@vsaa.gov.lv или через портал www.latvija.lv.
После получения информации о новом счете VSAA все задержанные после 16 августа пенсии и пособия в течение двух-трех следующих рабочих дней перечислит на новые счета.
Информация о выплате уже перечисленных ранее на счета в PNB banka, но еще не снятых клиентами пенсий и пособий через банк Citadele будет предоставлена позже.