В Германии восьмилетний мальчик взял машину родителей и опробовал автобан

Лишь по счастливой случайности поездка закончилась хорошо - утром в среду ребенок был найден в машине на съезде с автодороги А44, ведущей в Дортмунд.

Как сообщает ВВС, он зажег аварийный огни и разместил за машиной отражающий треугольник.

По словам полиции, мальчик сказал "я хотел только немного покататься", после чего расплакался.

О том, что восьмилетний мальчик уехал из своего доме в Зоесте на западе Германии на семейном VW Golf с автоматической коробкой передач, его мать проинформировала полицию в 00:25 по местному времени (01:25 по латвийскому времени).