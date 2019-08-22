Чт, 22.08.2019
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В Германии восьмилетний мальчик взял машину родителей и опробовал автобан

Полиция Германии

ФОТО: AP/Scanpix

В Германии восьмилетний мальчик поднял серьезный шум, когда под покровом ночи взял ключи от машины родителей и отправился в увеселительную поездку по автобану со скоростью 140 километров в час, сообщила местная полиция.

Лишь по счастливой случайности поездка закончилась хорошо - утром в среду ребенок был найден в машине на съезде с автодороги А44, ведущей в Дортмунд.

Как сообщает ВВС, он зажег аварийный огни и разместил за машиной отражающий треугольник.

По словам полиции, мальчик сказал "я хотел только немного покататься", после чего расплакался.

О том, что восьмилетний мальчик  уехал из своего доме в Зоесте на западе Германии на семейном VW Golf с автоматической коробкой передач, его мать проинформировала полицию в 00:25 по местному времени (01:25 по латвийскому времени).

Новость, что сын и автомобиль обнаружены по пути в Дортмунд, полиция получила от матери в 01:15. Мальчик сказал, что остановился, так как после езды на большой скорости ему стало плохо. Это возможно, так как раньше мальчик управлял машиной только на частной собственности, а также в парках аттракционов и на картингах.

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