В центре Риги мужчина ударил свою 89-летнюю соседку ножом в живот

Госполиция задержала мужчину 1962 года рождения, который ударил ножом свою 89-летнюю соседку, сообщает агентство LETA.
Так, днем 20 августа в дверь квартиры 89-летней женщины в центре Риги позвонил ее сосед из квартиры напротив. Женщина открыла двери и внезапно почувствовала в животе острую боль. Сосед, не говори ни слова, ушел. Только после этого пенсионерка осознала, что ее ударили ножом в живот, она позвонила своей родственнице, которая вызвала Службу неотложной медицинской помощи. Медики доставили пострадавшую в больницу и сообщили о произошедшем в Госполицию.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка незамедлительно задержали соседа женщины, который находился в своей квартире.
В момент задержания мужчина выглядел неадекватным и не мог пояснить свои действия.
Задержанный 1962 года рождения ранее в поле зрения полиции не попадал.
Стражи порядка отмечают, что ранее между пострадавшей и соседом ссор не происходило. Полиция выясняет мотивы нападавшего. Назначены экспертизы.
Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Пострадавшая женщина продолжает восстанавливаться в больнице.