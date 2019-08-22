В центре Риги мужчина ударил свою 89-летнюю соседку ножом в живот

Так, днем 20 августа в дверь квартиры 89-летней женщины в центре Риги позвонил ее сосед из квартиры напротив. Женщина открыла двери и внезапно почувствовала в животе острую боль. Сосед, не говори ни слова, ушел. Только после этого пенсионерка осознала, что ее ударили ножом в живот, она позвонила своей родственнице, которая вызвала Службу неотложной медицинской помощи. Медики доставили пострадавшую в больницу и сообщили о произошедшем в Госполицию.