Выборы Бурова: до последних минут шла борьба за Рижский центральный рынок

Продолжавшаяся почти все лето неизвестность о будущем Рижской думы на этой неделе наконец закончилась. Представителю "Честь служить Риге" ("ЧСР") Олегу Бурову удалось собрать большинство, чтобы его выбрали мэром Риги. Кресла вице-мэров в новой коалиции у "Согласия" и Фракции независимых депутатов, а уже вызывавший политический кризис "согласист" Сандрис Бергманис получил обещание кресла третьего вице-мэра в будущем и место члена правления Рижского свободного порта уже сейчас. Главные споры в коалиции были о контроле муниципальных предприятий, к примеру о том, кто будет контролировать Рижский центральный рынок, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Несмотря на то что дата, в которую Рижская дума будет голосовать по новому мэру, была известна за несколько недель, разделение сфер влияния в новой или расширенной старой коалиции проходило вплоть до начала заседания. Перед этим было созвано заседание фракции "Согласия", на которую пришел и руководитель партии, бывший мэр Риги Нил Ушаков, и оно основательно затянулось. После этого у Ушакова были переговоры с выдвинутым "ЧСР" кандидатом Буровым в более узком кругу. В конце концов обе фракции на общем заседании с участием руководителей партий-европарламентариев (присутствовал и лидер "ЧСР" Андрис Америкс), быстро достигли формальной договоренности.
"Не будет больше никаких споров о должностях, и споры были не о должностях, между прочим. Мы не говорили о должностях, это было ясно с самого начала. Вопросы были об организации работы Рижской думы и все. Я слышал, что много спрашивали о кандидатуре Бергманиса, но Сандис Бергманис - руководитель рижского отделения "Согласия", он очень хороший кандидат. И это не обсуждается," - прокомментировала после собрания руководитель фракции "Согласия" Анна Владова.
Споров о должностях действительно не было. "Согласие" поддержало предложенную "Честь служить Риге" несколько недель назад модель: Владова становится заместителем нового мэра Бурова, должность вице-мэра сохраняет и исключенный летом из "Согласия" Баранник. В свою очередь для Бергманиса зарезервировано третье место вице-мэра, должность может быть создана в январе, это предусматривает коалиционный договор. Маловероятно, что это действительно произойдет, так как входящая в коалицию семерка депутатов против этой идеи возражает.
Главные споры прошли о надзоре за муниципальными предприятиями. "Согласие", лидер которого Нил Ушаков в свое время контролировал несколько больших предприятий, после исключения Баранника из партии осталось без такого влияния.
Сейчас исправить это согласилась "ЧСР", рассказал лидер партии Америкс: "Мы заинтересованы работать, поэтому мы и приняли решение, что отдадим нашим коллегам - "Согласию", или Бурову как держателю долей капитала, - еще три предприятия, которые были под контролем "Честь служить Риге". Это Rīgas pilsētbūvnieks, Getliņi EKO и Rīgas ūdens. Ну, четыре месяца, посмотрим. В любом случае важно, чтобы предприятия выполняли свои функции, не вовлекались в какие-то интриги".
De facto известно, что, скорее всего, "Согласие" боролась да то, чтобы Владова у бывшего члена партии Баранника переняла Рижский центральный рынок (RCT).
Сейчас там должности с хорошими зарплатами у двух других бывших "согласистов": у Валерия Петрова и Виталия Дубова. Возможность наказать раскольников - одна из версий, почему "Согласию" может быть так важен контроль над предприятием. У акционера и важная роль в решениях по проектам по развитию - к примеру, какой сценарий выберет Видземский рынок для восстановления.
Однако управление RCT "Согласие" все-таки не получило. В управлении Баранника остаются Rīgas satiksme и Rīgas namu pārvaldnieks, он будет надзирать также над департаментом городского развития и стройуправой. Четверка бывших "согласистов" или Фракция независимых депутатов тесно сотрудничает с бывшей тройкой оппозиционеров - блоком "Риге!". Фракция на этой неделе уже доставила пару неудобных мгновений Сандису Бергманису, поддержав желание оппозиции публично опросить его перед назначением в правление Рижского порта. Весной четверка сорвала выдвижение Бергманиса вице-мэром, что и вызвало раскол во фракции.
Бергманис признает, что первые разногласия с представителем "четверки" Валерием Петровым у него начались еще несколько лет назад, когда оба работали в Rīgas namu pārvaldnieks. Бергманис был членом правления, а Петров - консультантом. О чем были консультации? О хозяйственных вопросах и о стиле - все, что открыл Бергманис.
В свою очередь консультант нескольких муниципальных предприятий Петров рассказал, что Бергманис не может справиться со сложной работой и ничего значительного не добился ни на одной из должностей. Также он отметил, что вскоре они планируют основать общество, на базе которой потом будет создана политическая сила.
Однако у Петрова есть связь с образом, долгое время стоявшим рядом со старой политикой Рижской думы - бывшим внештатным советником Нила Ушакова, юристом Янисом Дзанушкансом. "В принципе, Янис Дзанушканс - мой адвокат. (..). В принципе, если мне нужно будет подготовить какие-то бумаги, создать какое-то общество или еще что, я обращусь к этому человеку", - признал Петров. На вопрос о сотрудничестве с Дзанушкансом в политических вопросах, Петров все отрицает: "В принципе, о том, что я говорю со своим, так сказать юристом, я не хочу разглашать. (..) Нет, нет, никоим образом нет. Моя коммуникация - чисто как с профессиональным юристом".
Из всех трех избранных в этом созыве мэров наибольшей поддержкой обладает Буров. Как за него, так и за Владову проголосовали 35 депутатов, трое из которых ранее представляли оппозиционные фракции. Это исключенные из Новой консервативной партии Имант Кейшс и Друвис Клейнс, а также Оскар Путниньш, вышедший из фракции "Для развития Латвии" еще два года назад и поддерживавший коалицию.
Руководитель блока "Риге!" Путниньш рассказала, что с Фракцией независимых депутатов у него устная договоренность о сотрудничестве по хозяйственным вопросам. Что блок "Риге!" думает о решениях Баранника выдвинуть в правление Rīgas satiksme ранее покинувшего его Эмила Яркина, а уволить из него Яниса Мейранса?
"Я могу сказать то, что сейчас, с этого дня можно провести черту. Все, что было - это одно. Сейчас новое начало. Нужно сделать аудит всех предприятий, чтобы был порядок и на Рижской думе не было тени коррупции, и нужно просто работать на благо рижан", - сказал депутат Путниньш.
Его брат Ренар Путниньш - врач и бывший депутат Сейма от "Единства", который неделю назад был освобожден от должности внештатного советника премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Это произошло по обоюдному согласию в связи с занятностью Путниньша в правлении Екабпилсской больницы, куда он был назначен в июле. De facto известно, что в Рижской думе обсуждался сценарий пригласить его руководить одним из муниципальных лечебных учреждений. Сам Ренар Путниньш утверждает, что о таких планах слышит впервые.