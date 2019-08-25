Выборы Бурова: до последних минут шла борьба за Рижский центральный рынок

Несмотря на то что дата, в которую Рижская дума будет голосовать по новому мэру, была известна за несколько недель, разделение сфер влияния в новой или расширенной старой коалиции проходило вплоть до начала заседания. Перед этим было созвано заседание фракции "Согласия", на которую пришел и руководитель партии, бывший мэр Риги Нил Ушаков, и оно основательно затянулось. После этого у Ушакова были переговоры с выдвинутым "ЧСР" кандидатом Буровым в более узком кругу. В конце концов обе фракции на общем заседании с участием руководителей партий-европарламентариев (присутствовал и лидер "ЧСР" Андрис Америкс), быстро достигли формальной договоренности.

"Не будет больше никаких споров о должностях, и споры были не о должностях, между прочим. Мы не говорили о должностях, это было ясно с самого начала. Вопросы были об организации работы Рижской думы и все. Я слышал, что много спрашивали о кандидатуре Бергманиса, но Сандис Бергманис - руководитель рижского отделения "Согласия", он очень хороший кандидат. И это не обсуждается," - прокомментировала после собрания руководитель фракции "Согласия" Анна Владова.

Споров о должностях действительно не было. "Согласие" поддержало предложенную "Честь служить Риге" несколько недель назад модель: Владова становится заместителем нового мэра Бурова, должность вице-мэра сохраняет и исключенный летом из "Согласия" Баранник. В свою очередь для Бергманиса зарезервировано третье место вице-мэра, должность может быть создана в январе, это предусматривает коалиционный договор. Маловероятно, что это действительно произойдет, так как входящая в коалицию семерка депутатов против этой идеи возражает.

Главные споры прошли о надзоре за муниципальными предприятиями. "Согласие", лидер которого Нил Ушаков в свое время контролировал несколько больших предприятий, после исключения Баранника из партии осталось без такого влияния.

Сейчас исправить это согласилась "ЧСР", рассказал лидер партии Америкс: "Мы заинтересованы работать, поэтому мы и приняли решение, что отдадим нашим коллегам - "Согласию", или Бурову как держателю долей капитала, - еще три предприятия, которые были под контролем "Честь служить Риге". Это Rīgas pilsētbūvnieks, Getliņi EKO и Rīgas ūdens. Ну, четыре месяца, посмотрим. В любом случае важно, чтобы предприятия выполняли свои функции, не вовлекались в какие-то интриги".

De facto известно, что, скорее всего, "Согласие" боролась да то, чтобы Владова у бывшего члена партии Баранника переняла Рижский центральный рынок (RCT).

Сейчас там должности с хорошими зарплатами у двух других бывших "согласистов": у Валерия Петрова и Виталия Дубова. Возможность наказать раскольников - одна из версий, почему "Согласию" может быть так важен контроль над предприятием. У акционера и важная роль в решениях по проектам по развитию - к примеру, какой сценарий выберет Видземский рынок для восстановления.