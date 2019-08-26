Рейрс: важно не допустить, чтобы из-за желания профинансировать различные нужды менялись налоги

При разработке бюджета на следующий год важно не допустить, чтобы из-за желания профинансировать различные нужды менялись налоги, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр финансов Янис Рейрс.
Даже если какой-то из приоритетов бюджета очень важен, это не означает, что всем жителям за это нужно платить более высокие налоги, подчеркнул министр.
По словам Рейрса, правительство хочет выполнить обещание о том, что дискуссии о налоговых изменениях начнутся в январе 2020 года или чуть раньше - сразу после принятия бюджета, а изменения могут вступить в силу с 2021 года.
Также планируется, что решения о возможных изменениях будут приняты до первого полугодия 2020 года, так как правительство обязалось не менять налоги вместе с бюджетом, чтобы не было сюрпризов, когда в декабре вместе с бюджетом вводятся новые налоги, которые вступают в силу уже в январе, сказал глава Минфина.
Он отметил, что неприятная ситуация сложилась из-за включения столичного предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме" в общий бюджет, что уменьшает шансы направить на приоритеты около 70 млн евро. На этой неделе министр финансов планирует встретиться с мэром Риги, чтобы обсудить возникшую ситуацию.
Как сообщалось, в 2020 году базовые расходы бюджета запланированы в размере 7,13 млрд евро. По расчетам Минфина, в настоящее время запланированное на 2020 год фискальное пространство негативно - минус 25 млн евро, что обусловлено включением "Ригас сатиксме" в дефицит госбюджета.
После пересмотра расходов в министерствах в 2020 году в бюджете дополнительно найдено 93,7 млн евро. Из них 48,1 млн евро планируется направить на улучшение общего фискального пространства, а 45,6 млн евро - на приоритетные меры министерств.