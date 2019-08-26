Рейрс: важно не допустить, чтобы из-за желания профинансировать различные нужды менялись налоги

Даже если какой-то из приоритетов бюджета очень важен, это не означает, что всем жителям за это нужно платить более высокие налоги, подчеркнул министр.

По словам Рейрса, правительство хочет выполнить обещание о том, что дискуссии о налоговых изменениях начнутся в январе 2020 года или чуть раньше - сразу после принятия бюджета, а изменения могут вступить в силу с 2021 года.

Также планируется, что решения о возможных изменениях будут приняты до первого полугодия 2020 года, так как правительство обязалось не менять налоги вместе с бюджетом, чтобы не было сюрпризов, когда в декабре вместе с бюджетом вводятся новые налоги, которые вступают в силу уже в январе, сказал глава Минфина.

Он отметил, что неприятная ситуация сложилась из-за включения столичного предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме" в общий бюджет, что уменьшает шансы направить на приоритеты около 70 млн евро. На этой неделе министр финансов планирует встретиться с мэром Риги, чтобы обсудить возникшую ситуацию.

Как сообщалось, в 2020 году базовые расходы бюджета запланированы в размере 7,13 млрд евро. По расчетам Минфина, в настоящее время запланированное на 2020 год фискальное пространство негативно - минус 25 млн евро, что обусловлено включением "Ригас сатиксме" в дефицит госбюджета.