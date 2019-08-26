Шуплинска хочет решить проблему нехватки педагогов годичной программой подготовки

Подавать заявки на участие в новой программе можно будет с ноября 2019 года по февраль 2020 года.

При разработке новой программы была использована методология программы "Возможная миссия", а отбор новых педагогов будет основан на психологических тестах, которые помогут оценить их возможности и мотивацию для работы с детьми и подростками.

По словам Шуплинской, после сдачи теста новые педагоги займутся моделированием своих уроков и заключат договоры с конкретными школами. Во время обучения по этой программе молодые педагоги будут получать стипендию, им также будет предоставлена помощь ментора.

После окончания учебной программы их зарплата будет увеличена.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки планирует реализовать новый подход к привлечению педагогов в школы, подразумевающий то, что человек, уже получивший высшее образование в другой области, но желающий стать учителем, сможет всего за год получить квалификацию педагога.

В рамках данной учебной программы во всех высших учебных заведениях вместе каждый год планируется обучать около 100 студентов, желающих получить квалификацию учителя.