Общество врачей прокомментировало идею о запрете продажи алкоголя до 21 года

Она указала, что, согласно исследованиям, большинство несовершеннолетних легко могут приобрести алкогольные напитки даже несмотря на запрет продавать их лицам младше 18 лет.

По этой причине общество не уверено, что, увеличивая возраст, с которого можно приобретать и употреблять алкоголь, что-то изменится, так как ничего не изменится в применении норм.

По словам Бурки-Шайцановы, скорее нужно выступать за то, чтобы алкогольные напитки можно было приобрести только в специализированных или особых магазинах, которые будут особо контролироваться. Алкоголем не стоило бы торговать ни на заправках, ни даже в селах, добавила представитель Латвийского общества врачей.

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за запрет продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года.

Как заявил автор инициативы Райвис Иевиньш, он начал собирать подписи за это предложение еще в 2012 году.

За нарушение запрета нужно ввести те же санкции, которые предусмотрены за продажу алкоголя людям моложе 18 лет. Дополнительно следует ввести административную ответственность за употребление алкоголя и для людей моложе 21 года.